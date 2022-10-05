5 жовтня 2022 року: чим цікавий цей день і що сьогодні не можна робити
Стародавні повір'я кажуть, що сьогодні не можна їсти рибу.
Що сталося цього дня?
5 жовтня православна церква згадує пророка Іона Яшезерського, святих Фоку Синопського та Фоку-Вертоградаря.
У світі відзначають день вчителя, день осінньої самотності та Міжнародний день боротьби з проституцією.
В Україні 5 жовтня — день працівників карного розшуку.
Що не можна робити 5 жовтня?
► їсти рибу — так віряни шанували пророка, який перебуває в утробі кита
Народні повір'я та прикмети:
►Фока в народі шанується як захисник від пожеж і як той, хто подає допомогу потопельникам
► Цього дня найчастіше йдуть дощі
► багато шишок на сосні — до теплої зими
День ангела святкують:
Олександр, Кузьма, Макар, Мартин, Микола, Петро, Федір, Феофан і Фока
Хто народився 5 жовтня?
1864 — Луї Жан Люм'єр, французький винахідник, творець кінематографа, молодший із братів Люм'єр
1902 — Рей Крок, американський ресторатор, творець мережі ресторанів McDonald's
А також у цей день:
1502 — Христофор Колумб відкрив Коста-Рику
1925 — у США вийшла перша книга Ернеста Хемінгуея. Це була невелика збірка оповідань, названа "В наш час"