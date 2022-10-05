Родные и близкие рэпера Кулио раскрыли причину его смерти

Он до последних дней жизни боролся с тяжелым недугом.

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Смерть американского рэпера Кулио (Coolio), который скоропостижно скончался 29 сентября в Лос-Анджелесе в возрасте 59 лет, дала почву для самых разнообразных слухов. Однако родные и близкие звезды 90-х уверены, что его смерть была спровоцирована тяжелой формой астмы, с которой Кулио боролся много лет, сообщает TMZ.

К такому же выводу пришли и полицейские детективы, расследовавшие обстоятельства внезапной смерти рэпера. В тот роковой день Кулио был в гостях у своего друга. Где-то после 16.00 он отправился в ванную, заперся там и долго не выходил. Обеспокоенный хозяин дома несколько раз позвал его, а когда Кулио не ответил, взломал дверь и увидел его лежащим на полу без признаков жизни. Прибывшие на место событий парамедики около 45 минут пытались откачать мужчину, но безуспешно.

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Позже родные и близкие автора и исполнителя Gangsta’s Paradise сообщили детективам, что на протяжении многих лет он страдал тяжелой формой астмы. Кулио всегда имел при себе несколько ингаляторов, которые помогали справиться ему с приступами болезни. И даже на сцену выходил, предварительно положив в карман ингалятор, которым, при необходимости, пользовался в перерывах между песнями. Но астма все же доконала его…

Кулио, несмотря на предпенсионный возраст, в последние годы вел активный образ жизни – как на сцене, так и вне ее. Обладатель премии "Грэмми" 1996 года за лучшую композицию в жанре "хип-хоп" был частым гостем различных телешоу, давал концерты и сотрудничал с рэперами своей эпохи в шоу-кейсах 90-х.

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Ранее Фокус сообщал, что в США умер рэпер Кулио — исполнитель легендарной Gangstaʼs Paradise