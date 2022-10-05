Рідні та близькі репера Куліо розкрили причину його смерті

Він до останніх днів життя боровся з тяжким захворюванням.

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Смерть американського репера Куліо (Coolio), який раптово помер 29 вересня в Лос-Анджелесі у віці 59 років, дала ґрунт для найрізноманітніших чуток. Проте рідні та близькі зірки 90-х впевнені, що його смерть була спричинена тяжкою формою астми, з якою Куліо боровся багато років, повідомляє TMZ.

Такого ж висновку дійшли і детективи поліції, які розслідували обставини раптової смерті репера. Того фатального дня Куліо був у гостях у свого друга. Десь після 16.00 він подався у ванну, замкнувся там і довго не виходив. Стурбований господар будинку кілька разів покликав його, а коли Куліо не відповів, зламав двері й побачив його без ознак життя. Парамедики, які прибули на місце подій, близько 45 хвилин намагалися відкачати чоловіка, але безуспішно.

[ + – ] Шанувальники Куліо запам'ятають його таким

Пізніше рідні та близькі автора та виконавця Gangsta's Paradise повідомили детективам, що протягом багатьох років він страждав на тяжку форму астми. Куліо завжди мав при собі кілька інгаляторів, які допомагали впоратися з нападами хвороби. І навіть на сцену виходив, попередньо поклавши в кишеню інгалятор, яким, за потреби, користувався у перервах між піснями. Але астма все ж таки доконала його…

Куліо, незважаючи на передпенсійний вік, останніми роками вів активний спосіб життя – як на сцені, так і поза нею. Володар премії "Греммі" 1996 року за найкращу композицію у жанрі "хіп-хоп" був частим гостем різних телешоу, давав концерти та співпрацював із реперами своєї епохи у шоу-кейсах 90-х.

[ + – ] Прощай, легенда хіп-хопу

Раніше Фокус повідомляв, що в США помер репер Куліо — виконавець легендарної Gangsta's Paradise