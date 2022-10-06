6 октября 2022 года: приметы, запреты, древние поверья
Сегодня день рождения Instagram — приложению по обмену фотографиями уже 12 лет. Также сегодня, согласно поверьям, нельзя думать о своих проблемах — считалось, что так вы их приумножаете.
Что случилось в этот день?
6 октября православная церковь вспоминает мученицу Ираиду и отмечает зачатие Иоанна Предтечи. Раньше с этого дня уже готовили дома к зиме и холодам — утеплялись, заготавливали печной уголь.
В мире отмечают день охраны мест обитания.
Что нельзя делать 6 октября?
► считать свои проблемы — это, согласно поверью, принесет еще больше хлопот
Народные поверья и приметы:
► на Ираидин день пекли наливушки: картофель толкли, сдабривали яйцом и молоком, наливали на ржаную лепешку, а по краям лепешку чуть заворачивали
► большой урожай орехов — к холодной зиме
► кошка умывается левой лапкой – будет плохая погода, правой – хорошая
► петух на одной ноге стоит — к холодам
► день туманный — к хорошему урожаю
День ангела празднуют:
Андрей, Антон, Антонина, Иван, Иннокентий, Петр
А также в этот день:
1889 — в Париже открыто кабаре "Мулен Руж"
1889 - Томас Эдисон показывает свой первый фильм
1960 — в Нью-Йорке прошла премьера фильма Стэнли Кубрика "Спартак" с Кирком Дугласом в главной роли
1962 — в Лондоне прошла премьера первого фильма о Джеймсе Бонде "Доктор Ноу"
2010 — начало работу приложение по обмену фотографиями Instagram