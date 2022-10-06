6 жовтня 2022 року: прикмети, заборони, давні повір'я
Сьогодні день народження Instagram — додатку з обміну фотографіями вже 12 років. Також сьогодні, згідно з повір'ями, не можна думати про свої проблеми — вважалося, що ви їх примножуєте.
Що сталося цього дня?
6 жовтня православна церква згадує мученицю Іраїду та відзначає зачаття Іоанна Предтечі. Раніше з цього дня вже готували будинки до зими та холодів — утеплювалися, заготовляли вугілля.
У світі відзначають День охорони житла.
Що не можна робити 6 жовтня?
► рахувати свої проблеми — це, за повір'ям, принесе ще більше клопоту
Народні повір'я та прикмети:
► на Іраїдин день пекли наливушки: картоплю товкли, додавали яйця і молоко, наливали на житній корж, а по краях корж трохи загортали
► великий урожай горіхів — до холодної зими
► кішка вмивається лівою лапкою — буде погана погода, правою — гарна
► півень на одній нозі стоїть — до холодів
► день туманний — до хорошого врожаю
День ангела святкують:
Андрій, Антон, Антоніна, Іван, Інокентій, Петро
А також у цей день:
1889 — у Парижі відкрито кабаре "Мулен Руж"
1889 — Томас Едісон показує свій перший фільм
1960 — у Нью-Йорку пройшла прем'єра фільму Стенлі Кубрика "Спартак" з Кірком Дугласом у головній ролі
1962 — у Лондоні пройшла прем'єра першого фільму про Джеймса Бонда "Доктор Ноу"
2010 — розпочав роботу додаток з обміну фотографіями Instagram