6 жовтня 2022 року: прикмети, заборони, давні повір'я

Сьогодні день народження Instagram — додатку з обміну фотографіями вже 12 років. Також сьогодні, згідно з повір'ями, не можна думати про свої проблеми — вважалося, що ви їх примножуєте.

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Що сталося цього дня?

6 жовтня православна церква згадує мученицю Іраїду та відзначає зачаття Іоанна Предтечі. Раніше з цього дня вже готували будинки до зими та холодів — утеплювалися, заготовляли вугілля.

У світі відзначають День охорони житла.

Що не можна робити 6 жовтня?

► рахувати свої проблеми — це, за повір'ям, принесе ще більше клопоту

Народні повір'я та прикмети:

► на Іраїдин день пекли наливушки: картоплю товкли, додавали яйця і молоко, наливали на житній корж, а по краях корж трохи загортали

► великий урожай горіхів — до холодної зими

► кішка вмивається лівою лапкою — буде погана погода, правою — гарна

► півень на одній нозі стоїть — до холодів

► день туманний — до хорошого врожаю

День ангела святкують:

Андрій, Антон, Антоніна, Іван, Інокентій, Петро

А також у цей день:

1889 — у Парижі відкрито кабаре "Мулен Руж"

1889 — Томас Едісон показує свій перший фільм

1960 — у Нью-Йорку пройшла прем'єра фільму Стенлі Кубрика "Спартак" з Кірком Дугласом у головній ролі

1962 — у Лондоні пройшла прем'єра першого фільму про Джеймса Бонда "Доктор Ноу"

2010 — розпочав роботу додаток з обміну фотографіями Instagram