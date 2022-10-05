48-летняя актриса Хилари Суонк сообщила о первой беременности двойней

Звезда фильма "Малышка на миллион" рассказала, что ждет близнецов на шоу "Доброе утро, Америка"

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48-летняя актриса Хилари Суонк рассказала в прямом эфире утреннего шоу о своей первой беременности. И уточнила, что ждет близнецов. Об этом пишет People.

Отец близнецов – супруг актрисы бизнесмен Филип Шнайдер, за которого она вышла замуж в 2018 году после двух лет отношений.

Оскароносная актриса поделилась радостью, сказав, что это именно то, чего она всегда хотела.

[ + – ] Хилари сообщила, что ждет близнецов

"Моя следующая цель — стать мамой. И не одного, а двух. Не могу в это поверить", — призналась звезда фильма "Парни не плачут".

По ее словам, она прекрасно себя чувствует, но ее сопровождают те же проблемы, что и всех беременных женщин: перестала налезать одежда, так что ей даже пришлось разрезать джинсы. И она поняла, что не помещается в любимую куртку.

Актриса призналась, что известие о том, что она беременна близнецами – ее поразила. Но позже выяснилось, что в семье ее мужа близнецы уже были, как и в ее семье, так что это было ожидаемо.

Хилари, которая сейчас занимается продюсированием, призналась, что ее команда не знала о ее беременности вплоть до второго триместра.

Ранее Хилари была замужем за актером Чадом Лоу, но они расстались в 2007 году. После она встречалась со своим агентом и даже была помолвлена с бывшим теннисистом Рубеном Торресом, но пара разошлась в 2016 году.

Тогда же она начала встречаться с Филипом Шнайдером и, спустя два года он сделал ей романтичное предложение у водопада в Колорадо.

[ + – ] Свадьба Хилари и Филипа Шнайдера

"Мы наткнулись на прекрасное место высоко в горах. Там был потрясающий водопад, который ниспадал к деревенским хижинам, построенным в 1800-х годах, в окружении красивых сосен и высокого неба. Филип опустился на колено перед водопадом и сделал предложение. И наши собаки были рядом, как свидетели", — рассказывала актриса в интервью.

Напомним, ранее о четвертой беременности сообщила Блейк Лайвли.