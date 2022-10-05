48-річна акторка Гіларі Свонк повідомила про першу вагітність двійнею

Зірка фільму "Крихітка на мільйон" розповіла, що чекає близнюків на шоу "Доброго ранку, Америка"

Related video

48-річна актриса Гіларі Свонк розповіла у прямому ефірі ранкового шоу про свою першу вагітність. І уточнила, що чекає на близнюків. Про це пише People.

Батько близнюків — чоловік акторки бізнесмен Філіп Шнайдер, за якого вона вийшла заміж у 2018 році після двох років стосунків.

Оскароносна акторка поділилася радістю, сказавши, що це те, чого вона завжди хотіла.

[ + – ] Гіларі повідомила, що чекає на близнюків

"Моя наступна мета — стати мамою. І не одного, а двох. Не можу в це повірити", — зізналася зірка фільму "Хлопці не плачуть".

За її словами, вона чудово почувається, але її супроводжують ті ж проблеми, що й усіх вагітних жінок: перестав налазити одяг, тож їй навіть довелося розрізати джинси. І вона зрозуміла, що не поміщається до улюбленої куртки.

Акторка зізналася, що звістка про те, що вона вагітна близнюками — її вразила. Але пізніше з'ясувалося, що в сім'ї її чоловіка близнюки вже були, як і в її сім'ї, тож це очікувано.

Гіларі, яка зараз займається продюсуванням, зізналася, що її команда не знала про її вагітність до другого триместру.

Раніше Гіларі була одружена з актором Чадом Лоу, але вони розлучилися у 2007 році. Після цього вона зустрічалася зі своїм агентом і навіть була заручена з колишнім тенісистом Рубеном Торресом, але пара розійшлася у 2016 році.

Тоді ж вона почала зустрічатися з Філіпом Шнайдером і через два роки він зробив їй романтичну пропозицію біля водоспаду в Колорадо.

[ + – ] Весілля Гіларі та Філіпа Шнайдера

"Ми натрапили на чудове місце високо в горах. Там був приголомшливий водоспад, який спадав до сільських хатин, збудованих у 1800-х роках, в оточенні красивих сосен і високого неба. Філіп опустився на коліно перед водоспадом і зробив пропозицію. І наші собаки були поряд, як свідки", — розповідала актриса в інтерв'ю.

Нагадаємо, раніше про четверту вагітність повідомила Блейк Лайвлі.