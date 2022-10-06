Принцесса Анна неожиданно прилетела в США обычным рейсом

Дочь королевы Елизаветы посетила гала-вечер и маяки, никак не афишируя свой визит, и уже улетела домой.

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72-летняя принцесса Анна, единственная дочь покойной королевы и сестра короля Карла III совершила неожиданный визит в США. Об этом пишет Daily Mail.

Примечательно, но принцесса никак не афишировала свой визит, так что пресса ее не преследовала и снимков оказалось крайне мало. Это был первый визит члена королевской британской семьи в США, после того, как туда переехали принц Гарри и Меган Маркл и принялись раздавать интервью.

Визит принцессы Анны больше напоминал туристическую поездку. Известно, что в США и назад принцесса летала коммерческим рейсом и сама несла свой саквояж не смотря на то, что ее сопровождали охранники. Она побывала в Нью-Йорке, провела четыре королевских мероприятия, встретилась с генеральным консулом Его Величества в Нью-Йорке миссис Эммой Уэйд-Смит и была почетным гостем на гала-ужине Британского союза в клубе Cosmopolitan, объединяющем британцев Нью-Йорка.

[ + – ] Принцесса Анна в США

Также принцесса Анна съездила на пароме на Стейтен-айленд в музей маяков, так как она очень любит маяки, и пошла на прием в ресторане View at the Battery.

Неизвестно, связывалась ли принцесса с племянником, принцем Гарри, но она с ним явно не встречалась. Так как он, как известно, не покидал Калифорнию, а Анна – Нью-Йорк.

[ + – ] Принцесса Анна на пароме

Впрочем, после смерти королевы Елизаветы все члены королевской семьи вернулись к своим обязанностям. Так, Софи Уэссекская уехала с визитом в Конго, новоиспеченный король и королева-консорт проводят деловые встречи, принц Уильям встретился с юными футболистами, а Кейт Миддлтон впервые, после получения титула принцессы Уэльской, вышла в свет.

Она посетила Королевскую больницу, где пообщалась с врачами, роженицами и поговорила о детском здоровье. Для своего первого выхода, как принцессы, Кейт выбрала яркое желтое платье, которое таблоиды уже сравнили с "лучом солнца" после печальных траурных событий последних недель.