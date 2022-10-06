Принцеса Анна несподівано прилетіла до США звичайним рейсом

Дочка королеви Єлизавети відвідала гала-вечір та маяки, ніяк не афішуючи свій візит, і вже відлетіла додому.

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72-річна принцеса Анна, єдина дочка покійної королеви та сестра короля Карла III здійснила несподіваний візит до США. Про це пише Daily Mail.

Примітно, але принцеса ніяк не афішувала свій візит, тому преса її не переслідувала і знімків виявилося вкрай мало. Це був перший візит члена королівської британської родини до США, після того, як туди переїхали принц Гаррі та Меган Маркл і почали роздавати інтерв'ю.

Візит принцеси Анни більше нагадував туристичну подорож. Відомо, що у США і назад принцеса літала комерційним рейсом і сама несла свій саквояж, попри те, що її супроводжували охоронці. Вона побувала в Нью-Йорку, провела чотири королівські заходи, зустрілася з генеральним консулом Його Величності в Нью-Йорку місис Еммою Вейд-Сміт і була почесною гостею на гала-вечері Британського союзу в клубі Cosmopolitan, який об'єднує британців Нью-Йорка.

[ + – ] Принцеса Анна у США

Також принцеса Анна з'їздила на поромі на Стейтен-Айленд у музей маяків, оскільки вона дуже любить маяки, і пішла на прийом у ресторані View at the Battery.

Невідомо, чи принцеса зв'язувалася з племінником, принцом Гаррі, але вона з ним явно не зустрічалася. Оскільки він, як відомо, не залишав Каліфорнію, а Анна – Нью-Йорк.

[ + – ] Принцеса Анна на поромі

Проте після смерті королеви Єлизавети всі члени королівської родини повернулися до своїх обов'язків. Так, Софі Уесекська поїхала з візитом до Конго, новий король і королева-консорт проводять ділові зустрічі, принц Вільям зустрівся з юними футболістами, а Кейт Міддлтон вперше, після отримання титулу принцеси Уельської, вийшла у світ.

Вона відвідала Королівську лікарню, де поспілкувалася з лікарями, породіллями та поговорила про дитяче здоров'я. Для свого першого виходу як принцеса Кейт обрала яскраву жовту сукню, яку таблоїди вже порівняли з променем сонця після сумних траурних подій останніх тижнів.