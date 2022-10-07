7 октября 2022 года: чем интересен этот день и что сегодня нельзя делать
Сегодня, согласно поверью, хорошо играть свадьбу, жизнь будет веселой и счастливой.
Что случилось в этот день?
7 октября православная церковь вспоминает мученицу Теклу, последовательницу апостола Павла.
В мире отмечают день распространения информации о дислексии и Международный день почтальона.
Что нельзя делать 7 октября?
► нельзя топить сарай
Народные поверья и приметы:
► свадьба сегодня — к веселой и счастливой жизни
► много желудей — к теплой зиме и хорошему урожаю
► много рябины — к холодной зиме
День ангела празднуют:
Антон, Владислав, Давид, Дмитрий, Симон, Степан и Фекла
Кто родился 7 октября?
1968 — Том Йорк, британский рок-музыкант, вокалист и гитарист группы "Radiohead"
А также в этот день:
1806 — в Англии запатентована первая копировальная бумага
1826 — в Массачусетсе открыта первая в США железная дорога
1999 — Британские ученые объявили о возможном существовании десятой, самой дальней и самой большой, планеты Солнечной системы