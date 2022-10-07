7 октября 2022 года: чем интересен этот день и что сегодня нельзя делать

Сегодня, согласно поверью, хорошо играть свадьбу, жизнь будет веселой и счастливой.

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Что случилось в этот день?

7 октября православная церковь вспоминает мученицу Теклу, последовательницу апостола Павла.

В мире отмечают день распространения информации о дислексии и Международный день почтальона.

Что нельзя делать 7 октября?

► нельзя топить сарай

Народные поверья и приметы:

► свадьба сегодня — к веселой и счастливой жизни

► много желудей — к теплой зиме и хорошему урожаю

► много рябины — к холодной зиме

День ангела празднуют:

Антон, Владислав, Давид, Дмитрий, Симон, Степан и Фекла

Кто родился 7 октября?

1968 — Том Йорк, британский рок-музыкант, вокалист и гитарист группы "Radiohead"

А также в этот день:

1806 — в Англии запатентована первая копировальная бумага

1826 — в Массачусетсе открыта первая в США железная дорога

1999 — Британские ученые объявили о возможном существовании десятой, самой дальней и самой большой, планеты Солнечной системы