7 жовтня 2022 року: чим цікавий цей день і що сьогодні не можна робити

Сьогодні, згідно з повір'ям, добре гуляти весілля, життя буде веселим і щасливим.

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Що сталося цього дня?

7 жовтня православна церква згадує мученицю Теклу, послідовницю апостола Павла.

У світі відзначають день поширення інформації про дислексію та Міжнародний день листоноші.

Що не можна робити 7 жовтня?

► не можна опалювати сарай

Народні повір'я та прикмети:

► весілля сьогодні — до веселого та щасливого життя

► багато жолудів — до теплої зими та хорошого врожаю

► багато горобини — до холодної зими

День ангела святкують:

Антон, Владислав, Давид, Дмитро, Симон, Степан та Текла

Хто народився 7 жовтня?

1968 — Том Йорк, британський рок-музикант, вокаліст і гітарист гурту "Radiohead"

А також у цей день:

1806 — в Англії запатентовано перший копіювальний папір

1826 — в Массачусетсі відкрито першу в США залізницю

1999 — Британські вчені оголосили про можливе існування десятої, найдальшої і найбільшої, планети Сонячної системи