7 жовтня 2022 року: чим цікавий цей день і що сьогодні не можна робити
Сьогодні, згідно з повір'ям, добре гуляти весілля, життя буде веселим і щасливим.
Що сталося цього дня?
7 жовтня православна церква згадує мученицю Теклу, послідовницю апостола Павла.
У світі відзначають день поширення інформації про дислексію та Міжнародний день листоноші.
Що не можна робити 7 жовтня?
► не можна опалювати сарай
Народні повір'я та прикмети:
► весілля сьогодні — до веселого та щасливого життя
► багато жолудів — до теплої зими та хорошого врожаю
► багато горобини — до холодної зими
День ангела святкують:
Антон, Владислав, Давид, Дмитро, Симон, Степан та Текла
Хто народився 7 жовтня?
1968 — Том Йорк, британський рок-музикант, вокаліст і гітарист гурту "Radiohead"
А також у цей день:
1806 — в Англії запатентовано перший копіювальний папір
1826 — в Массачусетсі відкрито першу в США залізницю
1999 — Британські вчені оголосили про можливе існування десятої, найдальшої і найбільшої, планети Сонячної системи