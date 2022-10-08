8 октября 2022 года: чем интересен этот день и что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя лениться, конфликтовать и начинать новые дела.

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Что случилось в этот день?

8 октября православная церковь вспоминает преподобного Сергея Радонежского. В народе этот день называют Сергей-курятник или капустник. все что Сергея Радонежского считали охранником кур, а хозяйки в этот день квасили капусту.

В мире отмечают Международный день ветеринарной медсестры.

В Украине 8 октября — день юриста.

Что нельзя делать 8 октября?

► лениться

► начинать новые дела

► ссориться и сквернословить

Народные поверья и приметы:

► первый снег сегодня — к скорой зиме

► зимний путь от Сергея в 4 седмицы устанавливается

► Сергей-курятник — кур бьют на продажу

► если хорошая погода, то стоять ей целых 3 недели

► если ветер с севера — к холодной зиме, с юга — к теплой, с запада — к снежной

День ангела празднуют:

Герман, Евгений, Максим, Николай, Павел, Прохор, Роман, Сергей, Таисия

А также в этот день:

1886 — в Харькове открыта публичная библиотека (ныне имени Короленко)

1967 — В Великобритании впервые были применены трубки для определения алкоголя у водителей