8 октября 2022 года: чем интересен этот день и что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя лениться, конфликтовать и начинать новые дела.
Что случилось в этот день?
8 октября православная церковь вспоминает преподобного Сергея Радонежского. В народе этот день называют Сергей-курятник или капустник. все что Сергея Радонежского считали охранником кур, а хозяйки в этот день квасили капусту.
В мире отмечают Международный день ветеринарной медсестры.
В Украине 8 октября — день юриста.
Что нельзя делать 8 октября?
► лениться
► начинать новые дела
► ссориться и сквернословить
Народные поверья и приметы:
► первый снег сегодня — к скорой зиме
► зимний путь от Сергея в 4 седмицы устанавливается
► Сергей-курятник — кур бьют на продажу
► если хорошая погода, то стоять ей целых 3 недели
► если ветер с севера — к холодной зиме, с юга — к теплой, с запада — к снежной
День ангела празднуют:
Герман, Евгений, Максим, Николай, Павел, Прохор, Роман, Сергей, Таисия
А также в этот день:
1886 — в Харькове открыта публичная библиотека (ныне имени Короленко)
1967 — В Великобритании впервые были применены трубки для определения алкоголя у водителей