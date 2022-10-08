8 жовтня 2022 року: чим цікавий цей день і що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна лінуватися, конфліктувати та розпочинати нові справи.
Що сталося цього дня?
8 жовтня православна церква згадує преподобного Сергія Радонезького. Наші пращури помітили, якщо в цей день спекотно, то зима буде холодною. Сергія Радонезького вважали охоронцем курей, а господині в цей день квасили капусту.
У світі святкують Міжнародний день ветеринарної медсестри.
В Україні 8 жовтня — день юриста.
Що не можна робити 8 жовтня?
► лінуватися
► розпочинати нові справи
► сваритися та лихословити
Народні повір'я та прикмети:
► перший сніг сьогодні — до швидкої зими
► зимовий шлях від Сергія в 4 тижні встановлюється
► Сергій-курятник — курей б'ють на продаж
► якщо хороша погода, то стояти їй цілих 3 тижні
► якщо вітер із півночі — до холодної зими, з півдня — до теплої, із заходу — до снігової
День ангела святкують:
Герман, Євген, Максим, Микола, Павло, Прохор, Роман, Сергій, Таїсія
А також у цей день:
1886 — у Харкові відкрито публічну бібліотеку (нині імені Короленка)
1967 — У Великій Британії вперше були застосовані трубки для визначення алкоголю у водіїв