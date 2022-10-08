8 жовтня 2022 року: чим цікавий цей день і що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна лінуватися, конфліктувати та розпочинати нові справи.

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Що сталося цього дня?

8 жовтня православна церква згадує преподобного Сергія Радонезького. Наші пращури помітили, якщо в цей день спекотно, то зима буде холодною. Сергія Радонезького вважали охоронцем курей, а господині в цей день квасили капусту.

У світі святкують Міжнародний день ветеринарної медсестри.

В Україні 8 жовтня — день юриста.

Що не можна робити 8 жовтня?

► лінуватися

► розпочинати нові справи

► сваритися та лихословити

Народні повір'я та прикмети:

► перший сніг сьогодні — до швидкої зими

► зимовий шлях від Сергія в 4 тижні встановлюється

► Сергій-курятник — курей б'ють на продаж

► якщо хороша погода, то стояти їй цілих 3 тижні

► якщо вітер із півночі — до холодної зими, з півдня — до теплої, із заходу — до снігової

День ангела святкують:

Герман, Євген, Максим, Микола, Павло, Прохор, Роман, Сергій, Таїсія

А також у цей день:

1886 — у Харкові відкрито публічну бібліотеку (нині імені Короленка)

1967 — У Великій Британії вперше були застосовані трубки для визначення алкоголю у водіїв