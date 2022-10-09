9 октября 2022 года: день Иоанна Богослова - что нельзя делать сегодня

Сегодня ничего нельзя поднимать на перекрестках, а также — считать деньги.

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Что случилось в этот день?

9 октября православная церковь вспоминает евангелиста и одного из двенадцати апостолов Иоанна Богослова. К нему принято обращаться за помощью в путешествиях, в дальних дорогах.

В мире отмечают день почты, Всемирный день донорства и трансплантации органов, а также день хосписов и паллиативной помощи.

Что нельзя делать 9 октября?

► если лук и чеснок — считалось, что эти продукты могут вызвать сегодня появление фурункул на теле.

Народные поверья и приметы:

► дождь сегодня — к долгим затяжным дождям

► дождь со снегом — в январе будут сильные оттепели

► грачи улетели — к снегу

День ангела празднуют:

Тихон, Владимир, Иван

А также в этот день:

1980 — Нобелевская премия по литературе присуждена польскому поэту Чеславу Милошу

1981 — президент Франции Франсуа Миттеран запретил смертную казнь в стране

1986 — начала вещание телесеть Fox Broadcasting Company

2000 — Йоко Оно, вдова Джона Леннона, почтила память рок-легенды, открыв первый в мире музей в его честь недалеко от Токио

2000 - Вашингтонская Библиотека Конгресса получила самое крупное в своей 200-летней истории пожертвование — 60 миллионов долларов от миллиардера Джона Клуджа