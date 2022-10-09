9 октября 2022 года: день Иоанна Богослова - что нельзя делать сегодня
Сегодня ничего нельзя поднимать на перекрестках, а также — считать деньги.
Что случилось в этот день?
9 октября православная церковь вспоминает евангелиста и одного из двенадцати апостолов Иоанна Богослова. К нему принято обращаться за помощью в путешествиях, в дальних дорогах.
В мире отмечают день почты, Всемирный день донорства и трансплантации органов, а также день хосписов и паллиативной помощи.
Что нельзя делать 9 октября?
► если лук и чеснок — считалось, что эти продукты могут вызвать сегодня появление фурункул на теле.
Народные поверья и приметы:
► дождь сегодня — к долгим затяжным дождям
► дождь со снегом — в январе будут сильные оттепели
► грачи улетели — к снегу
День ангела празднуют:
Тихон, Владимир, Иван
А также в этот день:
1980 — Нобелевская премия по литературе присуждена польскому поэту Чеславу Милошу
1981 — президент Франции Франсуа Миттеран запретил смертную казнь в стране
1986 — начала вещание телесеть Fox Broadcasting Company
2000 — Йоко Оно, вдова Джона Леннона, почтила память рок-легенды, открыв первый в мире музей в его честь недалеко от Токио
2000 - Вашингтонская Библиотека Конгресса получила самое крупное в своей 200-летней истории пожертвование — 60 миллионов долларов от миллиардера Джона Клуджа