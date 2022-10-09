9 жовтня 2022 року: день Іоанна Богослова – що не можна робити сьогодні
Сьогодні нічого не можна піднімати на перехрестях, а також рахувати гроші.
Що сталося цього дня?
9 жовтня православна церква згадує євангеліста та одного із дванадцяти апостолів Іоанна Богослова. До нього прийнято звертатися за допомогою у подорожах, у далеких дорогах.
У світі відзначають день пошти, Всесвітній день донорства і трансплантації органів, а також день хоспісів та паліативної допомоги.
Що не можна робити 9 жовтня?
► якщо їсти цибулю та часник — вважалося, що ці продукти можуть викликати сьогодні появу фурункул на тілі.
Народні повір'я та прикмети:
► дощ сьогодні — до довгих затяжних дощів
► дощ зі снігом — у січні будуть сильні відлиги
► граки полетіли — до снігу
День ангела святкують:
Тихон, Володимир, Іван
А також у цей день:
1980 — Нобелівську премію з літератури присуджено польському поетові Чеславу Мілошу
1981 — президент Франції Франсуа Міттеран заборонив страту в країні
1986 — почала мовлення телемережа Fox Broadcasting Company
2000 — Йоко Оно, вдова Джона Леннона, вшанувала пам'ять рок-легенди, відкривши перший у світі музей на його честь недалеко від Токіо
2000 — Вашингтонська Бібліотека Конгресу отримала найбільшу у своїй 200-річній історії пожертву — 60 мільйонів доларів від мільярдера Джона Клуджа