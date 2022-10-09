9 жовтня 2022 року: день Іоанна Богослова – що не можна робити сьогодні

Сьогодні нічого не можна піднімати на перехрестях, а також рахувати гроші.

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Що сталося цього дня?

9 жовтня православна церква згадує євангеліста та одного із дванадцяти апостолів Іоанна Богослова. До нього прийнято звертатися за допомогою у подорожах, у далеких дорогах.

У світі відзначають день пошти, Всесвітній день донорства і трансплантації органів, а також день хоспісів та паліативної допомоги.

Що не можна робити 9 жовтня?

► якщо їсти цибулю та часник — вважалося, що ці продукти можуть викликати сьогодні появу фурункул на тілі.

Народні повір'я та прикмети:

► дощ сьогодні — до довгих затяжних дощів

► дощ зі снігом — у січні будуть сильні відлиги

► граки полетіли — до снігу

День ангела святкують:

Тихон, Володимир, Іван

А також у цей день:

1980 — Нобелівську премію з літератури присуджено польському поетові Чеславу Мілошу

1981 — президент Франції Франсуа Міттеран заборонив страту в країні

1986 — почала мовлення телемережа Fox Broadcasting Company

2000 — Йоко Оно, вдова Джона Леннона, вшанувала пам'ять рок-легенди, відкривши перший у світі музей на його честь недалеко від Токіо

2000 — Вашингтонська Бібліотека Конгресу отримала найбільшу у своїй 200-річній історії пожертву — 60 мільйонів доларів від мільярдера Джона Клуджа