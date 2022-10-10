10 октября 2022 года: Савватий-пчеловод - что сегодня нельзя делать

В этот день категорически нельзя работать, считалось, что все сделанное не принесет добра.

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Что случилось в этот день?

10 октября православная церковь вспоминает Савватия Соловецкого — основателя обители на Соловках. В народе этот день называли Савватий-пчеловод — именно в этот время крестьяне переносили улья в тепло.

В мире отмечают день психического здоровья, всемирный день бездомных и день борьбы со смертной казнью.

В Украине 10 октября — день работников государственной санитарно-эпидемиологической службы. Также свой профессиональный праздник отмечают работники стандартизации и метрологии Украины и художники.

Что нельзя делать 10 октября?

► ругаться, оскорблять людей

► работать

Народные поверья и приметы:

► на Савватия заканчивается уборка ульев

► гроза на Савватия – к бесснежной, теплой и короткой зиме

► много шишек на соснах — к холодной зиме

День ангела празднуют:

Акулина, Аристарх, Марк, Вениамин, Зинаида, Виктор, Савватий, Игнатий

А также в этот день:

1865 — американец Джон Уэсли Хайат запатентовал бильярдный шар из целлулоида. Он первым нашел синтетический материал на замену использовавшимся до того шарам из слоновой кости и выиграл $10 000 в проводившемся конкурсе

1868 — Астроном Джеймс Уотсон открыл астероид главного пояса (106) Диона

1933 — В США поступил в продажу первый в мире стиральный порошок

1997 — французская актриса и борец за права животных Брижит Бардо оштрафована судом на 1600 долларов за попытку воспрепятствовать принесению барашка в жертву мусульманами