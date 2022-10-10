10 октября 2022 года: Савватий-пчеловод - что сегодня нельзя делать
В этот день категорически нельзя работать, считалось, что все сделанное не принесет добра.
Что случилось в этот день?
10 октября православная церковь вспоминает Савватия Соловецкого — основателя обители на Соловках. В народе этот день называли Савватий-пчеловод — именно в этот время крестьяне переносили улья в тепло.
В мире отмечают день психического здоровья, всемирный день бездомных и день борьбы со смертной казнью.
В Украине 10 октября — день работников государственной санитарно-эпидемиологической службы. Также свой профессиональный праздник отмечают работники стандартизации и метрологии Украины и художники.
Что нельзя делать 10 октября?
► ругаться, оскорблять людей
► работать
Народные поверья и приметы:
► на Савватия заканчивается уборка ульев
► гроза на Савватия – к бесснежной, теплой и короткой зиме
► много шишек на соснах — к холодной зиме
День ангела празднуют:
Акулина, Аристарх, Марк, Вениамин, Зинаида, Виктор, Савватий, Игнатий
А также в этот день:
1865 — американец Джон Уэсли Хайат запатентовал бильярдный шар из целлулоида. Он первым нашел синтетический материал на замену использовавшимся до того шарам из слоновой кости и выиграл $10 000 в проводившемся конкурсе
1868 — Астроном Джеймс Уотсон открыл астероид главного пояса (106) Диона
1933 — В США поступил в продажу первый в мире стиральный порошок
1997 — французская актриса и борец за права животных Брижит Бардо оштрафована судом на 1600 долларов за попытку воспрепятствовать принесению барашка в жертву мусульманами