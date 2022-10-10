10 жовтня 2022 року: Саватій-бджоляр — що сьогодні не можна робити

Цього дня категорично не можна працювати, вважалося, що все зроблене не дасть добра.

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Що сталося цього дня?

10 жовтня православна церква згадує Саватія Соловецького — засновника обителі на Соловках. У народі цей день називали Саватій-бджоляр — саме цього дня селяни переносили вулики в тепло.

У світі відзначають день психічного здоров'я, всесвітній день безпритульних і день боротьби зі смертною карою.

В Україні 10 жовтня — день працівників державної санітарно-епідеміологічної служби. Також своє професійне свято відзначають працівники стандартизації та метрології України та художники.

Що не можна робити 10 жовтня?

► лаятися, ображати людей

► працювати

Народні повір'я та прикмети:

► на Саватія закінчується прибирання вуликів

► гроза на Саватія — до безсніжної, теплої та короткої зими

► багато шишок на соснах — до холодної зими

День ангела святкують:

Акуліна, Аристарх, Марк, Веніамін, Зінаїда, Віктор, Саватій, Ігнатій

А також у цей день:

1865 — американець Джон Веслі Гаят запатентував більярдну кулю з целулоїду. Він першим знайшов синтетичний матеріал на заміну кулькам зі слонової кістки, що використовувалися до того, і виграв $10 000 у конкурсі.

1868 — Астроном Джеймс Вотсон відкрив астероїд головного поясу (106) Діона

1933 — У США надійшов у продаж перший у світі пральний порошок

1997 — французька акторка і борчиня за права тварин Брижит Бардо оштрафована судом на 1 600 доларів за спробу перешкодити принесенню баранчика в жертву мусульманами