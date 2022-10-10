10 жовтня 2022 року: Саватій-бджоляр — що сьогодні не можна робити
Цього дня категорично не можна працювати, вважалося, що все зроблене не дасть добра.
Що сталося цього дня?
10 жовтня православна церква згадує Саватія Соловецького — засновника обителі на Соловках. У народі цей день називали Саватій-бджоляр — саме цього дня селяни переносили вулики в тепло.
У світі відзначають день психічного здоров'я, всесвітній день безпритульних і день боротьби зі смертною карою.
В Україні 10 жовтня — день працівників державної санітарно-епідеміологічної служби. Також своє професійне свято відзначають працівники стандартизації та метрології України та художники.
Що не можна робити 10 жовтня?
► лаятися, ображати людей
► працювати
Народні повір'я та прикмети:
► на Саватія закінчується прибирання вуликів
► гроза на Саватія — до безсніжної, теплої та короткої зими
► багато шишок на соснах — до холодної зими
День ангела святкують:
Акуліна, Аристарх, Марк, Веніамін, Зінаїда, Віктор, Саватій, Ігнатій
А також у цей день:
1865 — американець Джон Веслі Гаят запатентував більярдну кулю з целулоїду. Він першим знайшов синтетичний матеріал на заміну кулькам зі слонової кістки, що використовувалися до того, і виграв $10 000 у конкурсі.
1868 — Астроном Джеймс Вотсон відкрив астероїд головного поясу (106) Діона
1933 — У США надійшов у продаж перший у світі пральний порошок
1997 — французька акторка і борчиня за права тварин Брижит Бардо оштрафована судом на 1 600 доларів за спробу перешкодити принесенню баранчика в жертву мусульманами