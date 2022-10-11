11 октября 2022 года: Харитонов день - что сегодня нельзя делать

Сегодня лучше не есть ягоды — считалось, что в этот день они не принесут пользы. Также древние поверья советуют не выметать мусор из дома — чтобы не впустить беду.

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Что случилось в этот день?

11 октября православная церковь чтит преподобного Харитона Исповедника, а также отмечается Собор преподобных отцов Киево-Печерских

В мире отмечают день девочек

Что нельзя делать 11 октября?

► есть ягоды

► выметать мусор из дома

Народные поверья и приметы:

► Харитон — в избе урон

► Луна в кругах – к засушливому лету

► много листьев опавших — к хорошему урожаю

► молодые тайно приносили ведунье пирог, кринку меда, чтобы та ненароком свадьбу не расстроила, чтобы не наслала бесплодие

День ангела празднуют:

Александр, Алексей, Анатолий, Антон, Валентин, Василий, Вячеслав, Григорий, Иван, Илья, Кирилл, Макар, Мария, Марк, Матвей, Николай, Сергей, Степан, Федор, Ульяна и Юлия

А также в этот день:

1891 — в Стокгольме открывается первый в мире этнографический музей под открытым небом "Скансен"

1919 — Впервые завтрак в самолете предложила компания "Хендли Пейдж Трэнспорт". Корзинка со "вторым завтраком" стоила 3 шиллинга за порцию

1999 — Британский астроном Джон Мюррей (John Murray), исходя из своих расчетов, заявил, что вокруг Солнца по десятой орбите движется огромная планета, по размерам больше Юпитера

1999 — Во Франции избрана новая Марианна — женщина, чей облик должен будет представлять символ республики. Ею стала известная топ-модель Летиция Каста, которая была отобрана среди прочих претенденток мэрами французских городов