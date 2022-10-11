11 жовтня 2022: день Харитона — що сьогодні не можна робити

Сьогодні краще не їсти ягоди — вважалося, що цього дня вони не принесуть користі. Також стародавні повір'я радять не викидати сміття з дому — щоб не впустити лиха.

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Що сталося цього дня?

11 жовтня православна церква вшановує преподобного Харитона Сповідника, а також відзначається Собор преподобних отців Києво-Печерських

У світі відзначають день дівчаток

Що не можна робити 11 жовтня?

► їсти ягоди

► вимітати сміття з дому

Народні повір'я та прикмети:

► Харитон — в хаті шкода

► Місяць у колах – до посушливого літа

► багато листя опалого — до хорошого врожаю

► наречені таємно приносили відьмі пиріг, глечик меду, щоб ненароком весілля не зіпсувала, щоб не наслала безпліддя

День ангела святкують:

Олександр, Олексій, Анатолій, Антон, Валентин, Василь, В'ячеслав, Григорій, Іван, Ілля, Кирило, Макар, Марія, Марк, Матвій, Микола, Сергій, Степан, Федір, Уляна та Юлія

А також у цей день:

1891 — у Стокгольмі відкривається перший у світі етнографічний музей просто неба "Скансен"

1919 — Вперше сніданок у літаку запропонувала компанія "Хендлі Пейдж Тренспорт". Кошик з "другим сніданком" коштував 3 шилінги за порцію

1999 — Британський астроном Джон Мюррей (John Murray), виходячи зі своїх розрахунків, заявив, що навколо Сонця на десятій орбіті рухається величезна планета, за розмірами більше за Юпітер.

1999 — У Франції обрано нову Маріанну — жінку, чий вигляд повинен буде представляти символ республіки. Нею стала відома топмодель Летиція Каста, яку відібрали серед інших претенденток мери французьких міст.