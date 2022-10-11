Лена Хиди, звезда "Игры престолов", вышла замуж за звезду сериала "Озарк"

Лена, исполнившая роль королевы Серсеи Ланнистер, пригласила на хиппи-свадьбу в Италии коллег по сериалу

Related video

49-летняя актриса Лена Хиди, звезда сериала "Игра престолов", а также фильмов "Братья Гримм", "Судья Дредд" и "Судная ночь", вышла замуж в Италии. Ее избранником стал актер Марк Менчака, звезда сериала "Озарк". Для Лены – это второй брак. Об этом пишет Daily Mail.

Свадьба состоялась еще 6 октября в Апулии, Италия. Среди гостей было немало коллег Лены по сериалу НВО "Игра престолов": Софи Тернер (Санса Старк) с мужем Джо Джонасом, Мишель Фейрли (Кейтилин Старк), Питер Динклейдж (Тирион Ланнистер), Эмилия Кларк (Дейенерис Таргариен), Конлет Хилл (Варис), а вот брата и возлюбленного сериальной Серсеи – Джейме Ланнистера, роль которого исполнил Николай Костер-Валдау, похоже, на церемонии не было.

[ + – ] Лена Хиди и Марк Менчака Фото: Instagram taniabrownyoga [ + – ] Лена Хиди и Марк Менчака Фото: Instagram taniabrownyoga

На Лене Хиди было простое свадебное платье от бренда Galvan с глубоким V-образным вырезом и венок из роз.

[ + – ] Лена Хиди и Марк Менчака Фото: Instagram taniabrownyoga

Для Лены это второй брак. Первый раз она вышла замуж еще в 2007 году за музыканта Пола Лофрана, пара рассталась через шесть лет отношений. В браке родился сын Уайли, так что на съемках "Игры престолов" Лена была в положении.

В 2015 году у нее родилась дочь Тедди от режиссера Дэна Кадана, которого она знала с детства.

С Марком Менчакой Лена начала встречаться в 2020 году.

[ + – ] Питер Динклейдж и Конлетт Хилл на свадьбе Лены Хиди Фото: Instagram taniabrownyoga

Интересно, но ранее Лена Хиди встречалась с актером Джеромом Флинном, исполнившим роль наемника Бронна в "Игре престолов". Также ходили слухи о ее романе с Педро Паскалем.

Сейчас, как рассказали инсайдеры, Лена готовится к переезду в Голливуд. По словам друзей, она слишком часто летает из-за работы, так что решила перебраться поближе.

[ + – ] Софи Тернер и Джо Джонас на свадьбе Лены Хиди

Лена Хиди – дочь британского полицейского офицера и родилась на Бермудах, куда он получил назначение. Она никогда не хотела сниматься в кино и занималась балетом. Агент по кастингу заметил ее на школьной постановке. Актриса дебютировала в фильме "У воды" в 1992 году.

Напомним, Софи Тернер, подруга и коллега Лены по сериалу "Игра престолов", вышла замуж в 2019 году. Сначала была небольшая церемония в Лас-Вегасе, а потом Софи и Джо Джонас устроили роскошную церемонию в Провансе.