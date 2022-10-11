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Стиль життя

Ліна Гіді, зірка "Гри престолів", вийшла заміж за зірку серіалу "Озарк"

Ліна Гіді, Лена Хіді, весілля, весілля 2022, гра престолів, озарк, таємне весілля, серсея ланістер, Марк Менчака
Фото: Instagram taniabrownyoga | Ліна Гіді та Марк Менчака

Ліна, яка виконала роль королеви Серсеї Ланністер, запросила на хіпі-весілля в Італії колег із серіалу

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49-річна актриса Ліна Гіді, зірка серіалу "Гра престолів", а також фільмів "Брати Грімм", "Суддя Дредд" та "Судна ніч", вийшла заміж в Італії. Її обранцем став актор Марк Менчака, зірка серіалу "Озарк". Для Ліни — це другий шлюб. Про це пише Daily Mail.

Весілля відбулося ще 6 жовтня в Апулії, Італія. Серед гостей було чимало колег Олени з серіалу НВО "Гра престолів": Софі Тернер (Санса Старк) із чоловіком Джо Джонасом, Мішель Фейрлі (Кейтілін Старк), Пітер Дінклейдж (Тіріон Ланністер), Емілія Кларк (Дейєнеріс Таргарієн), Конлет Гілл (Варіс), а ось брата та коханого серіальної Серсеї — Джейме Ланністера, роль якого виконав Ніколай Костер-Вальдау, схоже, на церемонії не було.

Ліна Гіді, весілля, весілля 2022, гра престолів, озарк, таємне весілля, серсея ланістер, Марк Менчака Fullscreen
Ліна Гіді та Марк Менчака
Фото: Instagram taniabrownyoga
Ліна Гіді, весілля, весілля 2022, гра престолів, озарк, таємне весілля, серсея ланістер, Марк Менчака Fullscreen
Ліна Гіді та Марк Менчака
Фото: Instagram taniabrownyoga

На Ліна Гіді була проста весільна сукня від бренду Galvan з глибоким V-подібним вирізом і вінок із троянд.

Ліна Гіді, весілля, весілля 2022, гра престолів, озарк, таємне весілля, серсея ланістер, Марк Менчака Fullscreen
Ліна Гіді та Марк Менчака
Фото: Instagram taniabrownyoga

Для Ліни це другий шлюб. Вперше вона вийшла заміж ще у 2007 році за музиканта Пола Лофрана, пара розлучилася через шість років стосунків. У шлюбі народився син Вайлі, тож на зйомках "Гри престолів" Ліна була при надії.

У 2015 році у неї народилася дочка Тедді від режисера Дена Кадана, якого вона знала з дитинства.

З Марком Менчаком Ліна почала зустрічатися 2020 року.

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Пітер Дінклейдж та Конлетт Гілл на весіллі Ліни Гіді
Фото: Instagram taniabrownyoga

Цікаво, але раніше Ліна Гіді зустрічалася з актором Джеромом Флінном, який виконав роль найманця Бронна в "Грі престолів". Також ходили чутки про її роман із Педро Паскалем.

Наразі, як розповіли інсайдери, Ліна готується до переїзду в Голлівуд. За словами друзів, вона надто часто літає через роботу, тож вирішила перебратися ближче.

Софі Тернер та Джо Джонас на весіллі Ліни Гіді

Ліна Гіді — дочка британського поліцейського офіцера, народилася на Бермудах, куди він отримав призначення. Вона ніколи не хотіла зніматися у кіно і займалася балетом. Агент із кастингу помітив її на шкільній постановці. Акторка дебютувала у фільмі "Біля води" 1992 року.

Нагадаємо, Софі Тернер, подруга та колега Ліни за серіалом "Гра престолів", вийшла заміж у 2019 році. Спочатку була невелика церемонія у Лас-Вегасі, а потім Софі та Джо Джонас влаштували розкішну церемонію у Провансі.