Витаминная бомба своими руками: как приготовить пасту Амосова для укрепления иммунитета

Приготовленная в домашних условиях паста заменит дорогостоящие витамины в полном объеме.

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Дожди и холода, которые приходят вместе с осенью, неизменно приводят к росту простудных заболеваний и спросу на витамины для повышения иммунитета. Однако приготовить настоящую витаминную бомбу можно и в домашних условиях, воспользовавшись давно проверенным рецептом смеси, известной как "паста Амосова".

Что такое "паста Амосова"

Паста Амосова – это смесь из орехов, меда, лимона и сухофруктов. Она названа именем известнейшего врача-хирурга, академика Николая Амосова, который первым заметил лечебное воздействие орехов и сухофруктов на организм. Пациенты, которые употребляли в пищу эти составляющие, быстрее шли на поправку. Он придумал рецепт пасты, которая укрепляла сердечно-сосудистую систему и повышала иммунитет, и прописывал ее своим пациентам.

Паста получила множество положительных отзывов в медицинском сообществе и была признана источником витаминов, антиоксидантов и микроэлементов, в которых нуждается сердце и организм в целом.

Приготовить эту смесь в домашних условиях довольно просто.

Ингредиенты:

Натуральный мед средней густоты – 200 гр;

Темный изюм, курага, инжир или финики, чернослив – по 200 гр;

Миндаль и грецкие орехи – 200 гр. Можно взять кешью или фундук.

Лимон среднего размера весом приблизительно 100 гр.

Прежде, чем начать делать смесь, необходимо подготовить продукты. Для этого все сухофрукты промыть в проточной воде, залить кипятком и оставить на 2-3 часа. Затем слить воду, промыть сухофрукты еще раз и поместить их на бумажную салфетку, чтобы убрать всю лишнюю жидкость. Сушить при комнатной температуре подальше от солнечных лучей и обогревателей.

Орехи тщательно перебрать, удалив остатки твердой скорлупы и перегородки (если грецкие). Поджаривать их не нужно, чтобы они не потеряли свои полезные свойства.

Лимон тщательно промыть, обдать кипятком, чтобы убрать остатки воска и микробы, разрезать на несколько частей, удалив косточки. Кожуру можно не снимать.

Мед, если слишком густой, следует растопить на водяной бане.

Способ приготовления:

Все подготовленные ингредиенты пропустить через мясорубку, а затем получившуюся массу перемешать с медом и разложить в стерильные или керамические банки с плотно подогнанными крышками.

Как употреблять пасту Амосова.

Пасту Амосова принимают по столовой ложке 2-3 раза в сутки, примерно за полчаса до основного приема пищи. Людям, у которых чувствительный кишечник, лучше принимать ее после еды. Для детей школьного возраста порцию можно уменьшить со столовой до чайной ложки.

Для того, чтобы укрепить иммунитет и противостоять простудам, можно принимать смесь по сокращенному графику – дважды в день по 1 столовой ложке. Ее необязательно запивать водой, но можно есть вприкуску с натуральным чаем.

Оптимальный курс приема пасты – около 30 дней подряд. Если организм сильно ослаблен, его можно продлить. Повторять его можно как минимум дважды в год, в межсезонье.

Противопоказания

Пасту не рекомендуется принимать, если есть индивидуальная непереносимость хотя бы к одному из компонентов. Детям можно давать пасту, начиная с трехлетнего возраста, начиная с минимальной дозы. Людям с сахарным диабетом необходимо проконсультироваться у семейного доктора, поскольку мед и сухофрукты влияют на гипогликемический индекс.

Сколько можно хранить пасту Амосова

Пасту необходимо хранить в холодном месте. Это может быть погреб или холодильник, где температура не превышает +6 градусов. Оптимальный срок хранения смеси – до двух месяцев. Чем дольше она стоит, тем меньше полезных свойств в ней остается.

Напомним, как лучше всего укрепить иммунитет.