Вітамінна бомба своїми руками: як приготувати пасту Амосова для зміцнення імунітету

Паста, приготована в домашніх умовах, замінить дорогі вітаміни в повному обсязі.

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Дощі та холоди, які приходять разом із осінню, незмінно призводять до зростання застудних захворювань і попиту на вітаміни для підвищення імунітету. Однак приготувати справжню вітамінну бомбу можна й у домашніх умовах, скориставшись давно перевіреним рецептом суміші, відомої як паста Амосова.

Що таке "паста Амосова"

Паста Амосова — це суміш із горіхів, меду, лимона та сухофруктів. Вона названа ім'ям найвідомішого лікаря-хірурга, академіка Миколи Амосова, який першим помітив лікувальну дію горіхів і сухофруктів на організм. Пацієнти, які вживали ці складові, швидше йшли на поправку. Він придумав рецепт пасти, яка зміцнювала серцево-судинну систему та підвищувала імунітет, і прописував її своїм пацієнтам.

Паста отримала безліч позитивних відгуків у медичному співтоваристві та була визнана джерелом вітамінів, антиоксидантів і мікроелементів, яких потребує серце й організм в цілому.

Приготувати цю суміш у домашніх умовах досить просто.

Складові:

Натуральний мед середньої густоти — 200 г;

Темні родзинки, курага, інжир або фініки, чорнослив — по 200 гр;

Мигдаль і волоські горіхи — 200 гр. Можна взяти кеш'ю чи фундук.

Лимон середнього розміру вагою приблизно 100 гр.

Перш ніж почати робити суміш, необхідно підготувати продукти. Для цього всі сухофрукти промити в проточній воді, залити окропом і залишити на 2-3 години. Потім злити воду, промити сухофрукти ще раз і помістити їх на паперову серветку, щоб забрати всю зайву рідину. Сушити за кімнатної температури подалі від сонячних променів і обігрівачів.

Горіхи ретельно перебрати, видаливши залишки твердої шкаралупи та перегородки (якщо грецькі). Смажити їх не потрібно, щоб вони не втратили свої корисні властивості.

Лимон ретельно промити, обдати окропом, щоб прибрати залишки воску та мікроби, розрізати на кілька частин, видаливши кісточки. Шкірку можна не знімати.

Мед, якщо дуже густий, слід розтопити на водяній бані.

Спосіб приготування:

Усі підготовлені інгредієнти пропустити через м'ясорубку, а потім масу перемішати з медом і розкласти в стерильні або керамічні банки зі щільно підігнаними кришками.

Як вживати пасту Амосова

Пасту Амосова приймають по столовій ложці 2-3 рази на добу приблизно за пів години до основного прийому їжі. Людям, які мають чутливий кишківник, краще приймати її після їжі. Для дітей шкільного віку порцію можна зменшити зі столової до чайної ложки.

Для того, щоб зміцнити імунітет і протистояти застудам, можна приймати суміш за скороченим графіком — двічі на день по 1 столовій ложці. Її необов'язково запивати водою, але можна їсти вприкуску з натуральним чаєм.

Оптимальний курс прийому пасти — близько 30 днів поспіль. Якщо організм дуже ослаблений, його можна продовжити. Повторювати його можна щонайменше двічі на рік, у міжсезоння.

Протипоказання

Пасту не рекомендується приймати, якщо є індивідуальна непереносимість хоча б одного з компонентів. Дітям можна давати пасту, починаючи з трирічного віку, з мінімальної дози. Людям із цукровим діабетом необхідно проконсультуватися в сімейного лікаря, оскільки мед і сухофрукти впливають на гіпоглікемічний індекс.

Скільки можна зберігати пасту Амосова

Пасту необхідно зберігати в холодному місці. Це може бути льох чи холодильник, де температура не перевищує +6 градусів. Оптимальний термін зберігання суміші — до 2 місяців. Чим довше вона стоїть, тим менше корисних властивостей у ній залишається.

Нагадаємо, як найкраще зміцнити імунітет.