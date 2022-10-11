Жена Бориса Джонсона показала трогательные фото с детьми

Ранее снимки Кэрри Саймондс-Джонсон не показывала и не демонстрировала лица детей

Related video

Кэрри Джонсон, жена бывшего британского премьер-министра Бориса Джонсона опубликовала трогательные снимки с двумя своими детьми: десятимесячной Роми и двухлетним Уилфредом. Об этом пишет Daily Mail.

Фотографии были сделаны близкой подругой Кэрри – фотографом Ребеккой Фултон, которая специализируется на идиллических снимках свадеб и семейных торжеств на фоне типичного английского пейзажа.

Фотографии Кэрри Джонсон с ее детьми от Бориса Джонсона были сделаны в Бэгли-Вуд, древнем лесу между Оксфордом и Абингдоном.

Фото: Instagram carrielbjohnson Фото: Instagram carrielbjohnson Фото: Instagram carrielbjohnson Фото: Instagram carrielbjohnson

Ранее в Сети не появлялось настолько хороших снимков младших детей бывшего премьер-министра.

На одном фото Кэрри укачивает Роми на коленях, а Уилф забирается ей на спину, а на другом она улыбается Уилфу. Видно, что Уилф унаследовал от своего знаменитого отца его не менее знаменитые непослушные волосы.

Миссис Джонсон поделилась фотографиями с друзьями в Instagram, написав: "С ума сойти, как быстро растут ваши дети. Эти фото были сделаны моей прекрасной подругой Ребеккой почти шесть месяцев назад. Уилф сейчас выглядит таким взрослым, и Роми тоже. Это происходит так быстро! Пожалуйста, помедленнее!".

Напомним, кроме Роми и Уилфа, детей Бориса от Кэрри, у него есть еще пятеро детей.

Четверо – две девочки и два мальчика, — родились в браке с журналисткой Марине Уилер. А в 2009 году появилась на свет внебрачная дочь от искусствоведа Хелен Макинтайр.

С Уилер Борис Джонсон развелся в 2018 году, а на Кэрри он женился в 2021 году. Это была тайная церемония в Вестминстерском соборе в разгар пандемии коронавируса. Так что этим летом Джонсоны повторили свои свадебные клятвы и устроили роскошную вечеринку в поместье своего друга-миллионера за городом.