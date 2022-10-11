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Стиль жизни

Жена Бориса Джонсона показала трогательные фото с детьми

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Фото: Instagram carrielbjohnson | Кэрри Джонсон с Уилфредом и Роми

Ранее снимки Кэрри Саймондс-Джонсон не показывала и не демонстрировала лица детей

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Кэрри Джонсон, жена бывшего британского премьер-министра Бориса Джонсона опубликовала трогательные снимки с двумя своими детьми: десятимесячной Роми и двухлетним Уилфредом. Об этом пишет Daily Mail.

Фотографии были сделаны близкой подругой Кэрри – фотографом Ребеккой Фултон, которая специализируется на идиллических снимках свадеб и семейных торжеств на фоне типичного английского пейзажа.

Фотографии Кэрри Джонсон с ее детьми от Бориса Джонсона были сделаны в Бэгли-Вуд, древнем лесу между Оксфордом и Абингдоном.

кэрри джонсон, кэрри саймондс, жена бориса джонсона, кэрри джонсон дети Fullscreen
Фото: Instagram carrielbjohnson
кэрри джонсон, кэрри саймондс, жена бориса джонсона, кэрри джонсон дети Fullscreen
Фото: Instagram carrielbjohnson
кэрри джонсон, кэрри саймондс, жена бориса джонсона, кэрри джонсон дети Fullscreen
Фото: Instagram carrielbjohnson
кэрри джонсон, кэрри саймондс, жена бориса джонсона, кэрри джонсон дети Fullscreen
Фото: Instagram carrielbjohnson
кэрри джонсон, кэрри саймондс, жена бориса джонсона, кэрри джонсон дети
кэрри джонсон, кэрри саймондс, жена бориса джонсона, кэрри джонсон дети
кэрри джонсон, кэрри саймондс, жена бориса джонсона, кэрри джонсон дети
кэрри джонсон, кэрри саймондс, жена бориса джонсона, кэрри джонсон дети

Ранее в Сети не появлялось настолько хороших снимков младших детей бывшего премьер-министра.

На одном фото Кэрри укачивает Роми на коленях, а Уилф забирается ей на спину, а на другом она улыбается Уилфу. Видно, что Уилф унаследовал от своего знаменитого отца его не менее знаменитые непослушные волосы.

Миссис Джонсон поделилась фотографиями с друзьями в Instagram, написав: "С ума сойти, как быстро растут ваши дети. Эти фото были сделаны моей прекрасной подругой Ребеккой почти шесть месяцев назад. Уилф сейчас выглядит таким взрослым, и Роми тоже. Это происходит так быстро! Пожалуйста, помедленнее!".

Напомним, кроме Роми и Уилфа, детей Бориса от Кэрри, у него есть еще пятеро детей.

Четверо – две девочки и два мальчика, — родились в браке с журналисткой Марине Уилер. А в 2009 году появилась на свет внебрачная дочь от искусствоведа Хелен Макинтайр.

С Уилер Борис Джонсон развелся в 2018 году, а на Кэрри он женился в 2021 году. Это была тайная церемония в Вестминстерском соборе в разгар пандемии коронавируса. Так что этим летом Джонсоны повторили свои свадебные клятвы и устроили роскошную вечеринку в поместье своего друга-миллионера за городом.