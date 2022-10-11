Дружина Бориса Джонсона показала зворушливі фото з дітьми

Раніше знімки Керрі Саймондс-Джонсон не показувала та не демонструвала обличчя дітей.

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Керрі Джонсон, дружина колишнього британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона. опублікувала зворушливі знімки з двома своїми дітьми — десятимісячною Ромі та дворічним Вілфредом. Про це пише Daily Mail.

Фотографії зробила близька подруга Керрі — фотографка Ребекка Фултон, яка спеціалізується на ідилічних знімках весіль і сімейних урочистостей на тлі типового англійського пейзажу.

Фотографії Керрі Джонсон із її дітьми від Бориса Джонсона були зроблені в Беглі-Вуд, стародавньому лісі між Оксфордом і Абінгдоном.

Фото: Instagram carrielbjohnson Фото: Instagram carrielbjohnson Фото: Instagram carrielbjohnson Фото: Instagram carrielbjohnson

Раніше в мережі не з'являлося настільки вдалих знімків молодших дітей колишнього прем'єр-міністра.

На одному фото Керрі заколисує Ромі на колінах, а Вілф забирається їй на спину, а на іншому вона посміхається до Вілфа. Видно, що Вілф успадкував від свого знаменитого батька його не менш знамените неслухняне волосся.

Місіс Джонсон поділилася фотографіями з друзями в Instagram, написавши: "З глузду з'їхати, як швидко ростуть ваші діти. Ці фото були зроблені моєю прекрасною подругою Ребеккою майже шість місяців тому. Вілф зараз має такий дорослий вигляд, і Ромі теж. Це відбувається так швидко! Будь ласка, повільніше!"

Нагадаємо, крім Ромі та Вілфа, дітей Бориса від Керрі, у нього є ще п'ятеро дітей.

Четверо — дві дівчинки та два хлопчики — народилися в шлюбі з журналісткою Мариною Вілер. А 2009 року з'явилася на світ позашлюбна дочка від мистецтвознавиці Гелен Макінтайр.

Із Вілер Борис Джонсон розлучився у 2018 році, а з Керрі він одружився у 2021 році. Це була таємна церемонія у Вестмінстерському соборі в розпал пандемії коронавірусу. Тож цього літа Джонсони повторили свої весільні клятви та влаштували розкішну вечірку в маєтку свого друга-мільйонера за містом.