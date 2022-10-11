Седая и в дерзком розовом: Сара Джессика Паркер появилась в ярком наряде

Актриса прошлась по Нью-Йорку в монохромном ансамбле.

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57-летняя американская актриса и бизнесвумен Сара Джессика Паркер – из тех знаменитостей, кто учит других женщин достойно воспринимать свое старение и не гоняться за молодостью. Она демонстрирует, что в любом возрасте можно быть красивой и уверенной в себе. Очередное тому подтверждение – новая публикация знаменитости в Instagram.

На снимках Сара позирует на одной из улиц Нью-Йорка. На ней – темно-розовое платье с глубоким декольте и юбкой чуть ниже колена. На ногах звезды – босоножки на тонком каблуке в тон основному наряду. Образ завершают розовый ремень на талии и такого же цвета сумка.

Особое внимание обращают на себя волосы Паркер, собранные в пучок на макушке. Актриса принципиально не красит их, предпочитая естественную седину дорогим прокрашиваниям.

"Линия свиданий Брайант Парк", – подписала она публикацию.

Ранее мы писали о том, что Сара Джессика Паркер, которая держит свою личную жизнь подальше от любопытных глаз, появилась на премьере фильма "Фокус-покус" с мужем Мэтью Бродериком и двумя дочерьми, Марион и Табитой. Девочкам по 14 лет, и они взяли лучшие черты от своих знаменитых родителей. Также Сара и Мэтью воспитывают сына Джеймса.