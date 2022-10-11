Сива і в зухвалому рожевому: Сара Джессіка Паркер з'явилася в яскравому вбранні

Актриса пройшлася Нью-Йорком у монохромному ансамблі.

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57-річна американська актриса та бізнесвумен Сара Джесіка Паркер – з тих знаменитостей, хто вчить інших жінок гідно сприймати своє старіння і не гнатися за молодістю. Вона демонструє, що у будь-якому віці можна бути красивою та впевненою у собі. Чергове підтвердження цього – нова публікація знаменитості в Instagram.

На знімках Сара позує на одній із вулиць Нью-Йорка. На ній – темно-рожева сукня з глибоким декольте та спідницею трохи нижче коліна. На ногах зірки – босоніжки на тонких підборах у тон основного вбрання. Образ завершують рожевий ремінь на талії і сумка того ж кольору.

Особливу увагу привертає волосся Паркер, зібране в пучок на маківці. Актриса принципово не фарбує його, віддаючи перевагу природній сивині замість дорогих фарбувань.

"Лінія побачень Браянт Парк", – підписала вона публікацію.

Раніше ми писали про те, що Сара Джессіка Паркер, яка тримає своє особисте життя подалі від цікавих очей, з'явилася на прем'єрі фільму "Фокус-покус" із чоловіком Метью Бродеріком та двома дочками, Маріон і Табітою. Дівчаткам по 14 років, і вони набули кращих рис від своїх знаменитих батьків. Також Сара та Метью виховують сина Джеймса.