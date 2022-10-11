Кеннет Брана собрал фантастический актерский состав для нового детектива об Эркюле Пуаро

Известный актер и режиссер Кеннет Брана возвращается к своей детективной деятельности и поставит новую экранизацию романа Агаты Кристи A Haunting in Venice и сыграет роль Эркюля Пуаро уже в третий раз.

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Отмечается, что актерский состав уже подобран. Вместе с ним сыграют Джейми Дорнан, Тина Фэй, Мишель Йео, Джуд Хилл, Келли Райлли, Эмма Лейрд, Кайл Аллен, Камилль Коттен, Али Хан и Риккардо Скамарчо, передает The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма

Сценарий напишет Майкл Грин. Создтели фильма характеризуют его так: "Отойдя от дел и находясь в самопровозглашенном изгнании в самом гламурном месте в мире, Пуаро неохотно отправляется на сеанс вызова духов в полузаброшенном жутком дворце. Когда один из гостей становится жертвой убийства, детектив затягивает в мир тайн и теней".

Съемки планируют начать уже 31 октября.

Ранее Фокус писал о том, что в прошлом году вышла экранизация романа Агаты Нристи "Смерть на Ниле", в которой главную роль сыграл сам Кеннет Брана.