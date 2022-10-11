Кеннет Брана зібрав фантастичний акторський склад для нового детектива про Еркюля Пуаро

Відомий актор та режисер Кеннет Брана повертається до своєї детективної діяльності та створить нову екранізацію роману Агати Крісті A Haunting in Venice і зіграє роль Еркюля Пуаро вже втретє.

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Зазначається, що акторський склад уже підібрано. Разом із ним зіграють Джеймі Дорнан, Тіна Фей, Мішель Єо, Джуд Хілл, Келлі Райллі, Емма Лейрд, Кайл Аллен, Камілль Коттен, Алі Хан та Ріккардо Скамарчо, передає The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма

Сценарій напише Майкл Грін. Творці фільму характеризують його так: "Відійшовши від справ і перебуваючи в самопроголошеному вигнанні в найгламурнішому місці в світі, Пуаро неохоче вирушає на сеанс виклику духів у напівзакинутому моторошному замку. Коли один із гостей стає жертвою вбивства, детектива затягує у світ таємниць і тіней".

Зйомки планують розпочати вже 31 жовтня.

Раніше Фокус писав про те, що минулого року вийшла екранізація роману Агати Крісті "Смерть на Нілі", в якій головну роль відіграв сам Кеннет Брана.