У Шона Пенна умерла мать, известная актриса Айлин Райан

Айлин снималась в сериалах "Маленький домик в прериях" и "Сумеречная зона"

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У известного голливудского актера Шона Пенна умерла мать. Актрисе Айлин Райан было 94 года. Об этом пишет Page Six.

Она была замужем за актером и режиссером Лео Пенном с 1957 года и до его смерти в 1998 году. В браке родились трое сыновей: актеры Шон Пенн и Крис Пенн (умер в 2006 году) и музыкант Майкл Пенн.

Известно, что актриса скончалась у себя дома в Малибу, причины смерти не называются.

Легендарная актриса за свою многолетнюю карьеру снялась в более чем 60 телешоу и фильмах, среди которых "Сумеречная зона", "Я — Сэм", "Маленький домик в прериях", "Скорая помощь" и многие другие.

[ + – ] Мать Шона Пенна в начале карьеры

Айлин часто посещала торжественные мероприятия с Шоном и его друзьями, такими как Джулия Робертс, а также снималась вместе со своими сыновьями в кино.

Она дебютировала на Бродвее еще в 1953 году и снималась практически без перерывов. Известно, что Айлин была очень близка со своими сыновьями.

Шон Пенн вспоминал, как мать однажды настояла, чтобы он взял ее с собой на церемонию "Оскар" в 2004 году. Актер не собирался туда идти и не знал, что его номинировали. Но в итоге он порадовал мать и забрал с собой статуэтку за роль в фильме "Таинственная река".

Последний раз она появлялась в романтической драме Уоррена Битти "Правила не применяются" в 2016 году.

Напомним, Шон Пенн с начала войны в Украине поддерживает украинцев. Он неоднократно высказывался в поддержку ВСУ и даже заявлял, что готов воевать.

Актер в августе получил Орден "За заслуги" III степени — за поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за весомый вклад в популяризацию Украинского государства в мире.