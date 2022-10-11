У Шона Пенна померла мати, відома актриса Айлін Раян

Айлін знімалася в серіалах "Маленький будиночок у преріях" та "Сутінкова зона"

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У відомого голлівудського актора Шона Пенна померла мати. Акторці Айлін Раян було 94 роки. Про це пише Page Six.

Вона була одружена з актором і режисером Лео Пенном з 1957 року і до його смерті 1998 року. У шлюбі народилися троє синів: актори Шон Пенн та Кріс Пенн (помер у 2006 році) та музикант Майкл Пенн.

Відомо, що актриса померла вдома в Малібу, причини смерті не назвали.

Легендарна актриса за свою багаторічну кар'єру знялася у більш ніж 60 телешоу та фільмах, серед яких "Сутінкова зона", "Я — Сем", "Маленький будиночок у преріях", "Швидка допомога" та багато інших.

[ + – ] Мати Шона Пенна на початку кар'єри

Айлін часто відвідувала урочисті заходи із Шоном та його друзями, такими як Джулія Робертс, а також знімалася разом зі своїми синами у кіно.

Вона дебютувала на Бродвеї ще у 1953 році та знімалася практично без перерв. Відомо, що Айлін була дуже близька зі своїми синами.

Шон Пенн згадував, як мати одного разу наполягла, щоб він узяв її з собою на церемонію "Оскар" у 2004 році. Актор не збирався йти туди і не знав, що його номінували. Але в результаті він порадував матір і забрав із собою статуетку за роль у фільмі "Таємнича річка".

Востаннє вона з'являлася у романтичній драмі Уоррена Бітті "Правила не застосовуються" у 2016 році.

Нагадаємо, Шон Пенн із початку війни в Україні підтримує українців. Він неодноразово висловлювався на підтримку ЗСУ та навіть заявляв, що готовий воювати.

Актор у серпні отримав Орден "За заслуги" ІІІ ступеня — за підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також за вагомий внесок у популяризацію Української держави у світі.