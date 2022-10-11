Лица Киану Ривза, Марго Робби и Джейсона Стэйтема появились в российском сериале

Авторы проекта не видят ничего зазорного в использовании лиц актеров мирового уровня.

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Российское вторжение в Украину в феврале 2022 года привело, среди прочего, и к тому, что крупнейшие голливудские киностудии ушли из России и прекратили поставку кинематографических новинок на экраны РФ. В свою очередь россияне придумали способ, как "вернуть" американских актеров из первого эшелона, применив дипфейк-технологии. Так, Agenda Media Group представили пародийный веб-сериал "ПМЖейсон", где можно увидеть Джейсона Стэйтема, Марго Робби, Киану Ривза и Роберта Паттинсона а российской глубинке.

По сюжету, события в сериале датированы 2027 годом. После пяти лет съемок в РФ Джейсон Стэйтем остался жить в российской деревне, куда к нему на 60-летие приезжают друзья из Голливуда Марго Робби, Киану Ривз и Роберт Паттинсон, чтобы отпраздновать день рождения. Первым к нему явился Киану с целым багажником оружия. Герои жарят шашлыки, пьют водку и с головой окунаются в жизнь, о которой прежде не знали.

Создатели сериала, состоящего из 10 эпизодов по три минуты каждый, отмечают, что к нему не стоит относиться серьезно, поскольку он пародийный. Тем же они объясняют использование в проекте лиц мировых знаменитостей с помощью дипфейк-технологии. Мол, использование образов актеров для создания юмористического или пародийного контента не запрещено, "если он не порочит честь, достоинство и деловую репутацию человека".

Deepfake – это технология, в основе которой лежат искусственный интеллект и машинное обучение. Она использует найденные изображения, аудио- и видеофайлы для создания схожего визуального и голосового изображения человека. Главная персона в дипфейк-видео может говорить и действовать, выдавая себя за другого человека. С каждым годом дипфейки становятся все более реалистичными и в последнее время их используют даже мошенники.

Ранее мы писали о том, что в Сети появился трейлер американского варианта "Иронии судьбы". Режиссером картины стал россиянин Марюс Вайсберг.