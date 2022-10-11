Обличчя Кіану Рівза, Марго Роббі та Джейсона Стейтема з'явилися у російському серіалі

Автори проєкту не бачать нічого поганого у використанні осіб акторів світового рівня.

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Російське вторгнення в Україну в лютому 2022 року призвело, серед іншого, і до того, що найбільші голлівудські кіностудії пішли з Росії та припинили постачання кінематографічних новинок на екрани РФ. У свою чергу росіяни вигадали спосіб, як "повернути" американських акторів першого ешелону, застосувавши технологію діпфейк. Так, Agenda Media Group представили пародійний вебсеріал "ПМЖейсон", де можна побачити Джейсона Стейтема, Марго Роббі, Кіану Рівза та Роберта Паттінсона у російській глибинці.

За сюжетом, події у серіалі датовані 2027 роком. Після п'яти років зйомок у РФ Джейсон Стейтем залишився жити в російському селі, куди до нього на 60-річчя приїжджають друзі з Голлівуду Марго Роббі, Кіану Рівз та Роберт Паттінсон, щоб відсвяткувати день народження. Першим до нього прийшов Кіану з цілим багажником зброї. Герої смажать шашлики, п'ють горілку і з головою занурюються в життя, про яке раніше не знали.

Творці серіалу, що складається з 10 епізодів по три хвилини кожен, зазначають, що до нього не варто ставитись серйозно, оскільки він пародійний. Тим самим вони пояснюють використання у проєкті лиць світових знаменитостей за допомогою технології діпфейк. Мовляв, використання образів акторів для створення гумористичного чи пародійного контенту не заборонено, "якщо він не ганьбить честь, гідність та ділову репутацію людини".

Deepfake – це технологія, в основі якої лежить штучний інтелект та машинне навчання. Вона використовує знайдені зображення, аудіо- та відеофайли для створення схожого візуального та голосового зображення людини. Головна персона у відео може говорити та діяти, видаючи себе за іншу людину. З кожним роком діпфейки стають більш реалістичними і останнім часом їх використовують навіть шахраї.

Раніше ми писали про те, що в Мережі з'явився трейлер американського варіанта Іронії долі. Режисером картини став росіянин Марюс Вайсберг.