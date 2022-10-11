Бедные соседи: в Голливуде Меган Маркл и принц Гарри оказались знаменитостями категории D

Для жизни в США герцоги Сассекские выбрали район, где живут сплошь миллионеры и миллиардеры.

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Принц Гарри и Меган Маркл, состояние которых оценивается в $22 миллиона, попали в D-list богатых и знаменитых жителей Голливуда, оставшись далеко позади от Опры Уинфри ($2,5 млрд) и Бейонсе и Джей-Зи ($1,5 млрд). Более того бывший редактор Vanity Fair Тина Браун описала их дом в Монтесито как "скромный коттедж" по сравнению с их приятелями-знаменитостями.

Королевский биограф, автор книг "Хроники Дианы" и "Дворцовые документы", ранее писавшая о том, что Сассексы не имели достаточно денег, чтобы купить дом по типу того, какие выбирают действительно богатые жители Калифорнии, пошутила: холостой Илон Маск с состоянием $200 млрд может стать неплохой партией для герцогини, если та решит поправить свое материальное положение.

Продолжая разговор о состоянии жителей "Золотого штата", Браун отметила, что даже актер Тайлер Перри, приютивший Сассексов, когда они впервые приехали в Америку, также значительно богаче — его состояние оценивается почти в $900 млн.

"Не очень приятно быть знаменитостью из списка D, у которой для них недостаточно денег. Совсем другое дело быть с этими сверхбогатыми людьми. В Монтесито, где они живут, их особняк стоимостью $14 миллионов – скромный коттедж по сравнению с тем, что есть у этих других людей", – подчеркнула журналистка.

Ранее она намекала на то, что предстоящие мемуары Гарри могут не увидеть свет. Ситуацию усугубляет тот факт, что он уже получил деньги от издательства.

"Теперь они в этой безвыходной ситуации, когда они забрали все эти деньги, и Гарри заключил сделку с этой книгой, в которой он должен был рассказать все о своей ужасной жизни в качестве члена королевской семьи, но теперь он действительно мучается из-за этого, потому что он понимает, что нет обратного пути, если он это сделает. Если книга выйдет и будет продолжена, я не думаю, что Гарри сможет вернуться в свою британскую семью. Поэтому я всегда считала, что книга не увидит свет".

[ + – ] Принц Гарри и Меган Маркл на страницах Time Фото: Time

Более того, Браун предложила королю Карлу III лично возместить аванс, который уже выплачен его сыну.

Мемуары были подписаны и готовы к ожидаемому выпуску осенью, но герцог, который пишет книгу в рамках контракта на три книги стоимостью около 40 миллионов фунтов стерлингов, якобы попросил внести некоторые существенные изменения из-за смерти королеві. "Гарри поставил работу на паузу. Он жаждет деликатности в свете смерти королевы, ее похорон и восшествия на престол его отца Чарльза. В книге могут быть вещи, которые могли бы выглядеть не так хорошо, если бы они вышли так скоро после этих событий. Он хочет, чтобы разделы были изменены сейчас. Это ни в коем случае не полная переработка. Он отчаянно хочет внести изменения. Но может быть слишком поздно", – рассказал источник.

Автор бестселлеров Джеффри Арчер сказал, что принц в настоящее время пишет новую главу, которая будет посвящена смерти его бабушки и событиям, предшествовавшим ее смерти.

Возвращаясь к градации герцогов Сассекских в ранге голливудских небожителей, отметим, что знаменитости класса D (D-list) – это люди, просто известные благодаря соцсетям. они не обязательно обладают какими-то талантами, скорее просто производят видео или фото, не на профессиональном уровне. Что касается принца Гарри и Меган Маркл, то своей популярностью они обязаны королевскому происхождению главы семейства и многочисленным скандалам, связанным с самой известной монаршей семьей планеты.

А вот в А-list входят те, кто добился мировой известности, имеет престижные награды, а его имя знакомо всем и каждому. Среди таких – Анджелина Джоли, Опра Уинфри, Бейонсе. На последнюю, кстати, очень хотела быть похожа Меган Маркл.