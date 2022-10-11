Бідні сусіди: у Голлівуді Меган Маркл і принц Гаррі виявилися знаменитостями категорії D

Для життя в США герцоги Сассекські обрали район, де живуть лише мільйонери та мільярдери.

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Принц Гаррі та Меган Маркл, статки яких оцінюють у $22 мільйони, потрапили в D-list багатих і знаменитих жителів Голлівуду, залишившись далеко позаду віж Опри Вінфрі ($2,5 млрд) і Бейонсе та Джей-Зі ($1,5 млрд). Крім того, колишня редакторка Vanity Fair Тіна Браун описала їхній будинок у Монтесіто як "скромний котедж" у порівнянні з їхніми приятелями-знаменитостями.

Королівська біографка, авторка книг "Хроніки Діани" та "Палацові документи", яка раніше писала про те, що Сассекси не мали достатньо грошей, щоб купити будинок на кшталт того, які обирають дійсно багаті жителі Каліфорнії, пожартувала: холостий Ілон Маск зі статком $200 млрд може стати непоганою партією для герцогині, якщо вона вирішить поправити своє матеріальне становище.

Продовжуючи розмову про статок мешканців "Золотого штату", Браун зазначила, що навіть актор Тайлер Перрі, який прихистив Сассексів, коли вони вперше приїхали в Америку, також значно багатший — його статки оцінюються майже в $900 млн.

"Не дуже приємно бути знаменитістю зі списку D, яка має для них недостатньо грошей. Зовсім інша справа бути з цими надбагатими людьми. У Монтесіто, де вони живуть, їхній маєток вартістю $14 мільйонів — скромний котедж у порівнянні з тим, що є в цих інших людей", — наголосила журналістка.

Раніше вона натякала на те, що майбутні мемуари Гаррі можуть не вийти у світ. Ситуацію посилює той факт, що він уже одержав гроші від видавництва.

"Тепер вони в цій безвихідній ситуації, коли вони забрали всі ці гроші, і Гаррі уклав угоду на цю книгу, де він повинен був розповісти все про своє жахливе життя як член королівської родини, але тепер він дійсно мучиться через це, тому що він розуміє, що немає зворотного шляху, якщо він це зробить. Якщо книга вийде й буде продовжена, я не думаю, що Гаррі зможе повернутися до своєї британської родини. Тому я завжди вважала, що книга не вийде у світ".

[ + – ] Принц Гаррі та Меган Маркл на сторінках Time Фото: trump1

Крім того, Браун запропонувала королю Карлу III особисто відшкодувати аванс, який уже виплатили його синові.

Мемуари були підписані та готові до очікуваного випуску восени, але герцог, який пише книгу в межах контракту на три книги вартістю близько 40 мільйонів фунтів стерлінгів, нібито попросив внести деякі суттєві зміни через смерть королеви. "Гаррі поставив роботу на паузу. Він прагне делікатності у світлі смерті королеви, її похорону та сходження на престол його батька Чарльза. У книзі можуть бути речі, які могли б мати не такий гарний вигляд, якби вони вийшли так скоро після цих подій. Він хоче, щоб розділи були змінені зараз. Це в жодному разі не повна переробка. Він відчайдушно хоче внести зміни. Але може бути надто пізно", — розповіло джерело.

Автор бестселерів Джеффрі Арчер сказав, що принц зараз пише новий розділ, який буде присвячений смерті його бабусі та подіям, що передували її смерті.

Повертаючись до градації герцогів Сассекських у ранзі голлівудських небожителів, відзначимо, що знаменитості класу D (D-list) — це люди, які відомі завдяки соцмережам, вони не обов'язково мають якісь таланти, швидше просто виробляють відео чи фото, не на професійному рівні. Що стосується принца Гаррі та Меган Маркл, то своєю популярністю вони завдячують королівському походженню глави сімейства та численним скандалам, пов'язаним із найвідомішою монаршою родиною планети.

А ось в А-list входять ті, хто досяг світової популярності, має престижні нагороди, а його ім'я знайоме всім і кожному. Серед таких — Анджеліна Джолі, Опра Вінфрі, Бейонсе. На останню, до речі, дуже хотіла бути схожа на Меган Маркл.