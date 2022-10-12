12 октября 2022 года: Феофан Милостивый - что сегодня нельзя делать
Сегодня, согласно древним поверьям, нельзя считать мелкие деньги — это приведет к отсутствию крупных. Также не рекомендуется мыть голову и играть в карты.
Что случилось в этот день?
12 октября православная церковь вспоминает преподобных Феофана Милостивого и Кириака Отшельника. Раньше считалось, что сегодня в полночь надо смотреть на звезды — они оздоравливают человека своим благодатным светом.
В мире 12 октября отмечают день борьбы с артритом, день перелетных птиц, день испанского языка.
Также 12 октября — Всемирный день экономиста.
Что нельзя делать 12 октября?
► играть в карты
► ставить забор
► брать в руки мелкие монеты
► мыть голову
Народные поверья и приметы:
► Феофан накинул на солнце кафтан
► в древние времена от звезд этой ночью ждали доброго света
► в этот день серые туманы висят: крестьяне говорили: "Печальница Маремьяна выткана из тумана"
► туман вечером — к теплой погоде
► если небо звездное, то осень сухой будет, а следующий год – урожайным
Родились сегодня:
1935 — Лучано Паваротти, итальянский оперный певец (тенор), лауреат премии "Грэмми" и др. наград
День ангела празднуют:
Агрикола, Альфред, Гаведдай, Дада, Каздоя, Киприан, Кириак, Петрония и Феофан
А также в этот день:
1492 — экспедиция Христофора Колумба достигла острова Сан-Сальвадор. Это считается официальной датой "открытия Америки"
1810 — первый Октоберфест: Жители Мюнхена приглашены на празднование свадьбы кронпринца Людвига Баварского и принцессы Терезы Саксен-Гильдбурггаузенской
1931 — открытие и освящение статуи Спасителя на вершине холма Корковаду, считающейся символом Рио-де-Жанейро
1971 — на Бродвее прошла премьера рок-оперы "Иисус Христос — суперзвезда"
1999 — в Сараево родился 6-миллиардный житель Земли