12 жовтня 2022 року: Феофан Милостивий — що сьогодні не можна робити
Сьогодні, за давніми повір'ями, не можна рахувати дрібні гроші — це призведе до відсутності великих. Також не рекомендується мити голову та грати в карти.
Що сталося цього дня?
12 жовтня православна церква згадує преподобних Феофана Милостивого та Киріака Самітника. Раніше вважалося, що сьогодні опівночі треба дивитися на зірки — вони оздоровлюють людину своїм благодатним світлом.
У світі 12 жовтня відзначають день боротьби з артритом, день перелітних птахів, день іспанської мови.
Також 12 жовтня — Всесвітній день економіста.
Що не можна робити 12 жовтня?
► грати в карти
► ставити паркан
► брати до рук дрібні монети
► мити голову
Народні повір'я і прикмети:
► Феофан накинув на сонце каптан
► у давнину від зірок цієї ночі чекали доброго світла
► цього дня сірі тумани висять: селяни казали: "Сумниця Марем'яна виткана з туману"
► туман увечері — до теплої погоди
► якщо небо зоряне, то осінь буде сухою, а наступний рік — врожайним.
Народилися сьогодні:
1935 — Лучано Паваротті, італійський оперний співак (тенор), лауреат премії "Греммі" та ін.
День ангела святкують:
Агрікола, Альфред, Гаведдай, Дада, Каздоя, Кіпріан, Кіріак, Петронія та Феофан
А також у цей день:
1492 — експедиція Христофора Колумба досягла острова Сан-Сальвадор. Це вважається офіційною датою "відкриття Америки"
1810 — перший Октоберфест: Жителів Мюнхена запрошено на святкування весілля кронпринца Людвіга Баварського та принцеси Терези Саксен-Гільдбурггаузенської
1931 — відкриття та освячення статуї Спасителя на вершині пагорба Корковаду, що вважається символом Ріо-де-Жанейро
1971 — на Бродвеї пройшла прем'єра рок-опери "Ісус Христос — суперзірка"
1999 — у Сараєво народився 6-мільярдний житель Землі