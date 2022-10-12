12 жовтня 2022 року: Феофан Милостивий — що сьогодні не можна робити

Сьогодні, за давніми повір'ями, не можна рахувати дрібні гроші — це призведе до відсутності великих. Також не рекомендується мити голову та грати в карти.

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Що сталося цього дня?

12 жовтня православна церква згадує преподобних Феофана Милостивого та Киріака Самітника. Раніше вважалося, що сьогодні опівночі треба дивитися на зірки — вони оздоровлюють людину своїм благодатним світлом.

У світі 12 жовтня відзначають день боротьби з артритом, день перелітних птахів, день іспанської мови.

Також 12 жовтня — Всесвітній день економіста.

Що не можна робити 12 жовтня?

► грати в карти

► ставити паркан

► брати до рук дрібні монети

► мити голову

Народні повір'я і прикмети:

► Феофан накинув на сонце каптан

► у давнину від зірок цієї ночі чекали доброго світла

► цього дня сірі тумани висять: селяни казали: "Сумниця Марем'яна виткана з туману"

► туман увечері — до теплої погоди

► якщо небо зоряне, то осінь буде сухою, а наступний рік — врожайним.

Народилися сьогодні:

1935 — Лучано Паваротті, італійський оперний співак (тенор), лауреат премії "Греммі" та ін.

День ангела святкують:

Агрікола, Альфред, Гаведдай, Дада, Каздоя, Кіпріан, Кіріак, Петронія та Феофан

А також у цей день:

1492 — експедиція Христофора Колумба досягла острова Сан-Сальвадор. Це вважається офіційною датою "відкриття Америки"

1810 — перший Октоберфест: Жителів Мюнхена запрошено на святкування весілля кронпринца Людвіга Баварського та принцеси Терези Саксен-Гільдбурггаузенської

1931 — відкриття та освячення статуї Спасителя на вершині пагорба Корковаду, що вважається символом Ріо-де-Жанейро

1971 — на Бродвеї пройшла прем'єра рок-опери "Ісус Христос — суперзірка"

1999 — у Сараєво народився 6-мільярдний житель Землі