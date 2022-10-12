В Лондоне повторно выставили на продажу самый дорогой особняк

Найтсбридж является одним из самых богатых и роскошных районов Лондона.

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Особняк с 45 спальнями в престижном районе Лондона Найтсбридж с видом на Гайд-парк по адресу 2-8A Rutland Gate, который был куплен в апреле 2020 года за 210 миллионов фунтов стерлингов, снова выставлен на продажу через агентство Beauchamp Estates, пишет Bloomberg. Он считается самым дорогим помещением, которое сейчас продается.

На данный момент владельцами дома является семья главы гиганта в сфере недвижимости China Evergrande Group Хуэй Ка Яна.

По информации Тhe Financial Times, Хуэй Ка Ян купил недвижимость в рамках сделки, заключенной с китайским миллиардером Чеунгом Чунг Киу, основателем компании по недвижимости CC Land Holdings.

[ + – ] Площадь особняка составляет 5800 квадратных метров Фото: Соцсети

Хуэй, когда-то один из самых богатых людей Китая, избавился от большинства своих активов после того, как обвал на рынке недвижимости привел к дефолту Evergrande и других застройщиков. Его собственный капитал упал примерно с 30 миллиардов долларов до 6 миллиардов долларов на конец 2019 года.

До того, как особняк купил китаец, его предыдущим владельцем был наследный принц Саудовской Аравии Султан бин Абдул-Азиз, умерший в 2011 году.

Площадь дома – 5800 квадратных метров. Семиэтажное здание было построено как четыре больших семейных дома, а затем в 1980-х его перестроили в один. 68 из его 116 окон выходят на Гайд-парк. Кроме 45 спален, в нем есть бассейн, а некоторые комнаты украшены полудрагоценными камнями. Здание больше 10 лет пустовало.

Напомним, в РФ на продажу выставили самый дорогой особняк страны стоимостью в 10 миллиардов рублей, что составляет около 120 миллионов долларов. Имение для себя и своей семьи построил нефтяной магнат Зияд Манасир.