У Лондоні повторно виставили на продаж найдорожчий маєток

Найтсбрідж є одним з найбагатших і найрозкішніших районів Лондона.

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Маєток зі 45 спальнями в престижному районі Лондона Найтсбрідж із видом на Гайд-парк за адресою 2-8A Rutland Gate, який був куплений у квітні 2020 року за 210 мільйонів фунтів стерлінгів, знову виставлений на продаж через агентство Beauchamp Estates, пише Bloomberg. Він вважається найдорожчим приміщенням, яке зараз продається.

Наразі власниками будинку є сім'я голови гіганта у сфері нерухомості China Evergrande Group Хуей Ка Яна.

За інформацією The Financial Times, Хуей Ка Ян купив нерухомість у межах угоди, укладеної з китайським мільярдером Чеунгом Чунг Кіу, засновником компанії з нерухомості CC Land Holdings.

[ + – ] Площа маєтку становить 5800 квадратних метрів Фото: Соцсети

Хуей, колись один із найбагатших людей Китаю, позбавився більшості своїх активів після того, як обвал на ринку нерухомості призвів до дефолту Evergrande та інших забудовників. Його власний капітал упав приблизно з 30 мільярдів доларів до 6 мільярдів доларів на кінець 2019 року.

До того, як маєток купив китаєць, його попереднім власником був спадковий принц Саудівської Аравії Султан бін Абдул-Азіз, який помер у 2011 році.

Площа будинку — 5800 кв. Семиповерхова будівля була збудована як чотири великі сімейні будинки, а потім у 1980-х її перебудували в один. 68 із його 116 вікон виходять на Гайд-парк. Крім 45 спалень, у ньому є басейн, а деякі кімнати прикрашені напівдорогоцінним камінням. Будівля понад 10 років була порожньою.

Нагадаємо, в РФ на продаж виставили найдорожчий маєток країни вартістю 10 мільярдів рублів, що становить близько 120 мільйонів доларів. Маєток для себе та своєї родини побудував нафтовий магнат Зіяд Манасир.