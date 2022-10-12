Кейли Куоко, звезда "Теории большого взрыва" сообщила о беременности

Отец ребенка – новый бойфренд Кейли Куоко - актер Том Пелфри.

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Кейли Куоко, звезда сериалов "Теория большого взрыва" и "Бортпроводница", сообщила, что ждет ребенка. Об этом пишет Page Six.

Актриса опубликовала несколько снимков со своим бойфрендом, актером Томом Пелфри ("Озарк", "Голубая кровь") и даже рассекретила пол ребенка. У Кейли родится девочка.

36-летняя актриса и ее 40-летний бойфренд официально заявили о своих отношениях на церемонии "Эмми" в сентябре. Когда именно они начали встречаться – неизвестно.

[ + – ] Кейли Куоко и Том Пелфри Фото: Getty Images

"Малышка Пелфри появится в 2023 году, мы на седьмом небе от счастья", — написала актриса, опубликовав снимки.

И хоть ранее она говорила, что не собирается замуж, на новых фото у нее и у Тома были обручальные кольца.

[ + – ] Кейли Куоко и Том Пелфри сообщили о беременности

Напомним, снимаясь в культовом комедийном сериале "Теория большого взрыва", Кейли Куоко встречалась со своим коллегой Джонни Галэки, исполнителем роли застенчивого физика-экспериментатора. И хоть у сериальной пары все закончилось хорошо, Куоко и Галэки расстались.

[ + – ] Кейли Куоко и Джонни Галэки в сериале "Теория большого взрыва" Фото: Скриншот

После у нее был короткий роман с Генри Кавиллом. В 2013 году актрсиа вышла замуж за теннисиста Райана Свитинга, но пара разошлась через три года.

Ее следующим мужем стал богатый наследник и сын миллиардера Карл Кук. Свадьбу сыграли на семейном ранчо. Но и этот брак продержался только четыре года.

Про свои отношения с Томом Пелфри Кейли Куоко почти не говорила. Только в интервью USA Today она обмолвилась, что это была любовь с первого взгляда.

"У нас один и тот же менеджер Андреа Петт-Джозеф, и мы встретились очень по-голливудски. Она просто сказала: "Боже мой, я думаю, вы, ребята, идеально подходите друг другу", — призналась актриса.

Напомним, ранее стало известно о первой беременности голливудской актрисы Хилари Суонк. 48-летняя звезда "Малышки на миллион" ждет близнецов.