Кейлі Куоко, зірка "Теорії великого вибуху" повідомила про вагітність

Батько дитини — новий бойфренд Кейлі Куоко, актор Том Пелфрі.

Related video

Кейлі Куоко, зірка серіалів "Теорія великого вибуху" та "Бортпровідниця", повідомила, що чекає на дитину. Про це пише Page Six.

Акторка опублікувала кілька знімків зі своїм бойфрендом, актором Томом Пелфрі ("Озарк", "Блакитна кров") і навіть розсекретила стать дитини. У Кейлі народиться дівчинка.

36-річна акторка та її 40-річний бойфренд офіційно заявили про свої стосунки на церемонії "Еммі" у вересні. Коли саме вони почали зустрічатися, невідомо.

[ + – ] Кейлі Куоко й Том Пелфрі Фото: Getty Images

"Маля Пелфрі з'явиться у 2023 році, ми на сьомому небі від щастя", — написала акторка, опублікувавши знімки.

І хоч раніше вона говорила, що не збирається заміж, на нових фото в неї й Тома були обручки.

[ + – ] Кейлі Куоко й Том Пелфрі повідомили про вагітність

Нагадаємо, знімаючись у культовому комедійному серіалі "Теорія великого вибуху", Кейлі Куоко зустрічалася зі своїм колегою Джонні Галекі, виконавцем ролі сором'язливого фізика-експериментатора. І хоч у серіальної пари все закінчилося добре, Куоко та Галекі розлучилися.

[ + – ] Кейлі Куоко та Джонні Галекі в серіалі "Теорія великого вибуху" Фото: Скриншот

Потім вона мала короткий роман із Генрі Кавіллом. У 2013 році акторка вийшла заміж за тенісиста Раяна Світінга, але пара розлучилася за три роки.

Її наступним чоловіком став багатий спадкоємець і син мільярдера Карл Кук. Весілля зіграли на сімейному ранчо. Але цей шлюб протримався лише чотири роки.

Про свої стосунки з Томом Пелфрі Кейлі Куоко майже не говорила. Тільки в інтерв'ю USA Today вона сказала, що це було кохання з першого погляду.

"У нас одна й та ж менеджерка Андреа Петт-Джозеф, і ми зустрілися дуже по-голлівудськи. Вона просто сказала: "Боже мій, я думаю, ви, друзі, ідеально підходите одне одному", — зізналася акторка.

Нагадаємо, раніше стало відомо про першу вагітність голлівудської актриси Гіларі Свонк. 48-річна зірка "Крихітки на мільйон" чекає на близнюків.