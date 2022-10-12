Volvo представил новую рекламу с влюбленными грузовиками

Новый ролик получился не менее интересным, чем нашумевшая реклама с Жан-Клодом Ван Даммом.

Related video

Шведский автомобильный концерн Volvo Trucks представил новую рекламу своего бестселлера Volvo FH в виде любовной мини-истории, которая разворачивается между двумя грузовиками.

В ролике рассказывается об особенностях продукта, составляющих экономичный пакет I-Save, включая двигатель с турбокомпрессором, I-Shift, I-See, I-Torque, а также улучшенный аэродинамический дизайн.

"Экономия топлива и удовольствие от вождения часто рассматриваются водителями грузовиков как две противоположности. Проще говоря, вы не можете иметь и то, и другое. Но благодаря инновациям Volvo в области экономии топлива действительно можно совместить удовольствие и эффективность", – пишет портал PR Newswire.

Пакет I-Save был представлен клиентам в 2019 году и с тех пор успешно продается Volvo Trucks. Сочетание его функций может привести к экономии топлива до 13%.

"Мы очень гордимся функциями I-Save, и с помощью этой истории любви мы хотим уделить этим функциям то внимание, которого они заслуживают", – подчеркнул менеджер по продукции двигателей Volvo Trucks Питер Франзен.

По информации портала, ролик был снят в Хорватии, и все реальные действия проходили в безопасных условиях на закрытой территории.

Volvo Trucks не впервые демонстрируют интересный подход к рекламе своей продукции. До сих пор самым известным роликом является видео с актером Жан-Клодом Ван Даммом, который делает шпагат на разъезжающихся грузовиках. Снятую в 2013 году рекламу на YouTube-канале производителя посмотрели 116 миллионов человек.

Напомним, какие автопроизводители представили свою рекламу на Super Bowl.