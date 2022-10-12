Автовиробник Volvo представив нову рекламу із закоханими вантажівками

Новий ролик вийшов не менш цікавим, ніж гучна реклама з Жан-Клодом Ван Даммом.

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Шведський автомобільний концерн Volvo Trucks представив нову рекламу свого бестселера Volvo FH у вигляді мініісторії любові, яка розгортається між двома вантажівками.

У ролику розповідається про особливості продукту, що становлять економічний пакет I-Save, включаючи двигун з турбокомпресором, I-Shift, I-See, I-Torque, а також покращений аеродинамічний дизайн.

"Економія палива та задоволення від водіння часто розглядаються водіями вантажівок як дві протилежності. Простіше кажучи, ви не можете мати і те, й інше. Але завдяки інноваціям Volvo в галузі економії палива дійсно можна поєднати задоволення та ефективність", — пише портал PR Newswire.

Пакет I-Save був представлений клієнтам у 2019 році і відтоді успішно продається Volvo Trucks. Поєднання його функцій може спричинити економію палива до 13%.

"Ми дуже пишаємося функціями I-Save, і за допомогою цієї історії кохання ми хочемо приділити цим функціям ту увагу, на яку вони заслуговують", — підкреслив менеджер з продукції двигунів Volvo Trucks Пітер Франзен.

За інформацією порталу, ролик було знято у Хорватії, і всі реальні дії відбувалися у безпечних умовах на закритій території.

Volvo Trucks не вперше демонструють цікавий підхід до реклами своєї продукції. Досі найвідомішим роликом є відео з актором Жан-Клодом Ван Даммом, який робить шпагат на вантажівках, що роз'їжджаються. Зняту у 2013 році рекламу на YouTube-каналі виробника переглянули 116 мільйонів людей.

Нагадаємо, які виробники представили свою рекламу на Super Bowl.