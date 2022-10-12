В розовом платье с кейпом: эффектная Элизабет Херли на мероприятии в Лондоне

Элизабет Херли продолжает кампанию по информированию женщин о необходимости регулярно проверять молочные железы, чтобы заранее обнаружить возможные новообразования.

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57-летняя британская актриса, продюсер, фотомодель и дизайнер Элизабет Херли, которая уже 27 лет сотрудничает с брендом Estee Lauder по повышению осведомленности о раке груди, посетила мероприятие по случаю 30-летия кампании по борьбе с раком молочной железы в лондонской штаб квартире компании, где, среди прочего, встретилась с новыми амбасадорами.

На мероприятии знаменитость появилась в ярком розовом платье длиной чуть ниже колена с кейпом, в розовых босоножках на платформе и каблуке, дополнив образ большими серьгами с камнями. Волосы актриса оставила распущенными, они были завиты в локоны. В макияже она сделала акцент на глазах и ресницах, а губы покрыла персиковым блеском.

[ + – ] Элизабет Херли Фото: Getty

В последнее время Хейли часто выбирает розовый цвет. Например, несколько дней назад она посетила шоу Today Monday, где появилась в розовой шелковой блузке от Trina Turk и черных брюках, к которым подобрала в тон босоножки на каблуке.

В этот же день Элизабет побывала на мероприятии по информированию о раке груди в Эмпайр-стейт-билдинге. Звезда надела розовый брючный костюм с россыпью пайеток от бренда Alice+Olivia, и образ никого не оставил равнодушным. Отметим, что розовый цвет, в частности, розовая лента – международный символ организаций и частных лиц, поддерживающих программу борьбы против рака молочной железы. Это связано с тем, что при заболевании цвет кожного покрова груди меняется от розового до бордового.

Напомним, Элизабет Херли рассказала, что помогает ей сохранять молодость. Одним из способов выглядеть моложе стал для нее отказ от алкогольных напитков. Актриса редко употребляет спиртное.