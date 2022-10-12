У рожевій сукні з кейпом: ефектна Елізабет Герлі на заході у Лондоні

Елізабет Герлі продовжує кампанію з інформування жінок про необхідність регулярно перевіряти молочні залози, щоб наперед виявити можливі новоутворення.

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57-річна британська актриса, продюсер, фотомодель та дизайнер Елізабет Герлі, яка вже 27 років співпрацює з брендом Estee Lauder щодо підвищення обізнаності про рак грудей, відвідала захід з нагоди 30-річчя кампанії з боротьби з раком молочної залози. де, зокрема, зустрілася із новими амбасадорами.

На заході знаменитість з'явилася в яскравій рожевій сукні завдовжки трохи нижче коліна з кейпом, у рожевих босоніжках на платформі та підборах, доповнивши образ великими сережками з камінням. Волосся актриса залишила розпущеним, вони були завиті в локони. У макіяжі вона підкреслила очі і вії, а губи покрила персиковим блиском.

[ + – ] Елізабет Герлі Фото: татуировки

Останнім часом Хейлі часто вибирає рожевий колір. Наприклад, кілька днів тому вона відвідала шоу Today Monday, де з'явилася в рожевій шовковій блузі від Trina Turk і чорних штанах, до яких підібрала в тон босоніжки на підборах.

Цього ж дня Елізабет побувала на заході з інформування про рак грудей в Емпайр-Стейт-Білдінг. Зірка одягла рожевий костюм з розсипом паєток від бренду Alice+Olivia, і образ нікого не залишив байдужим. Зазначимо, що рожевий колір, зокрема, рожева стрічка – міжнародний символ організацій та приватних осіб, які підтримують програму боротьби з раком молочної залози. Це пов'язано з тим, що через захворювання колір шкірного покриву грудей змінюється від рожевого до бордового.

Нагадаємо, Елізабет Герлі розповіла, що допомагає їй зберігати молодість. Одним із способів виглядати молодшою стала для неї відмова від алкогольних напоїв. Акторка рідко вживає спиртне.