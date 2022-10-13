13 октября 2022 года: Григорьев день - что нельзя делать сегодня

Древние поверья говорят, что сегодня нельзя ходить в гости и принимать гостей у себя дома.

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Что случилось в этот день?

13 октября православная церковь чтит святого Григория, просветителя Армении и преподобного Григория.

Также 13 октября — день перед Покровом Пресвятой Богородицы. Раньше считалось, что в этот день лешие перестают бродить в лесах. При этом они воют, пытаясь перекричать ветер, вырывают с корнем кусты, ломают деревья.

В мире отмечают день без бюстгальтера и день костюма.

Также 13 октября — Международный день по уменьшению опасности бедствий.

Что нельзя делать 13 октября?

► ходить в гости

► принимать гостей

Народные поверья и приметы:

► если поутру видите на окнах мороз — ждите гостей

► если журавли улетели — будет ранняя и холодная зима

► если снег упадет, зима не скоро настанет

► на Григория крестьяне обновляли свои постели, жгли старую солому из матрасов, набивали новой. По соломе, вытрясенной из матраца, в старину судили о здоровье человека. Соломка, мол, сказывала о растущей в человеке хвори, упреждала болезнь

Родились сегодня:

1925 — Маргарет Тэтчер, 71-й премьер-министр Великобритании

День ангела празднуют:

Григорий, Мария, Михаил

А также в этот день:

1675 — голландский физик Христиан Гюйгенс запатентовал карманные часы

1900 — вышла основная книга Зигмунда Фрейда (Sigmund Freud) "Толкование сновидений"

1990 — в Харькове в эфир вышли программы, подготовленные студией АТВ-1, в дальнейшем ЗАО РТК "Тонис-Центр". Этот день стал днем рождения украинского негосударственного телевидения