13 октября 2022 года: Григорьев день - что нельзя делать сегодня
Древние поверья говорят, что сегодня нельзя ходить в гости и принимать гостей у себя дома.
Что случилось в этот день?
13 октября православная церковь чтит святого Григория, просветителя Армении и преподобного Григория.
Также 13 октября — день перед Покровом Пресвятой Богородицы. Раньше считалось, что в этот день лешие перестают бродить в лесах. При этом они воют, пытаясь перекричать ветер, вырывают с корнем кусты, ломают деревья.
В мире отмечают день без бюстгальтера и день костюма.
Также 13 октября — Международный день по уменьшению опасности бедствий.
Что нельзя делать 13 октября?
► ходить в гости
► принимать гостей
Народные поверья и приметы:
► если поутру видите на окнах мороз — ждите гостей
► если журавли улетели — будет ранняя и холодная зима
► если снег упадет, зима не скоро настанет
► на Григория крестьяне обновляли свои постели, жгли старую солому из матрасов, набивали новой. По соломе, вытрясенной из матраца, в старину судили о здоровье человека. Соломка, мол, сказывала о растущей в человеке хвори, упреждала болезнь
Родились сегодня:
1925 — Маргарет Тэтчер, 71-й премьер-министр Великобритании
День ангела празднуют:
Григорий, Мария, Михаил
А также в этот день:
1675 — голландский физик Христиан Гюйгенс запатентовал карманные часы
1900 — вышла основная книга Зигмунда Фрейда (Sigmund Freud) "Толкование сновидений"
1990 — в Харькове в эфир вышли программы, подготовленные студией АТВ-1, в дальнейшем ЗАО РТК "Тонис-Центр". Этот день стал днем рождения украинского негосударственного телевидения