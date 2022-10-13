13 жовтня 2022: Григор'єв день — що не можна робити сьогодні

Стародавні повір'я кажуть, що сьогодні не можна ходити в гості та приймати гостей у себе вдома.

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Що сталося цього дня?

13 жовтня православна церква вшановує святого Григорія, просвітителя Вірменії, та преподобного Григорія.

Також 13 жовтня — день перед Покровом Пресвятої Богородиці. Раніше вважалося, що в цей день лісовики перестають блукати в лісах. Водночас вони виють, намагаючись перекричати вітер, виривають із коренем кущі, ламають дерева.

У світі відзначають день без бюстгальтера й день костюма.

Також 13 жовтня — Міжнародний день зменшення небезпеки лих.

Що не можна робити 13 жовтня?

► ходити в гості

► приймати гостей

Народні повір'я та прикмети:

► якщо вранці бачите на вікнах мороз — чекайте на гостей

► якщо журавлі полетіли — буде рання та холодна зима

► якщо сніг упаде, зима не скоро настане

► на Григорія селяни оновлювали свої ліжка, палили стару солому з матраців, набивали нову. За соломою, витрушеною з матраца, за старих часів судили про здоров'я людини. Соломка, мовляв, говорила про хворобу, що росте в людині, попереджала про неї.

Народилися сьогодні:

1925 — Маргарет Тетчер, 71-й прем'єр-міністр Великобританії.

День ангела святкують:

Григорій, Марія, Михайло.

А також у цей день:

1675 — голландський фізик Християн Гюйгенс запатентував кишеньковий годинник.

1900 — вийшла основна книга Зигмунда Фрейда (Sigmund Freud) "Тлумачення сновидінь".

1990 — у Харкові в ефір вийшли програми, підготовлені студією АТВ-1, надалі ЗАТ РТК "Тоніс-Центр". Цей день став днем народження українського недержавного телебачення.