13 жовтня 2022: Григор'єв день — що не можна робити сьогодні
Стародавні повір'я кажуть, що сьогодні не можна ходити в гості та приймати гостей у себе вдома.
Що сталося цього дня?
13 жовтня православна церква вшановує святого Григорія, просвітителя Вірменії, та преподобного Григорія.
Також 13 жовтня — день перед Покровом Пресвятої Богородиці. Раніше вважалося, що в цей день лісовики перестають блукати в лісах. Водночас вони виють, намагаючись перекричати вітер, виривають із коренем кущі, ламають дерева.
У світі відзначають день без бюстгальтера й день костюма.
Також 13 жовтня — Міжнародний день зменшення небезпеки лих.
Що не можна робити 13 жовтня?
► ходити в гості
► приймати гостей
Народні повір'я та прикмети:
► якщо вранці бачите на вікнах мороз — чекайте на гостей
► якщо журавлі полетіли — буде рання та холодна зима
► якщо сніг упаде, зима не скоро настане
► на Григорія селяни оновлювали свої ліжка, палили стару солому з матраців, набивали нову. За соломою, витрушеною з матраца, за старих часів судили про здоров'я людини. Соломка, мовляв, говорила про хворобу, що росте в людині, попереджала про неї.
Народилися сьогодні:
1925 — Маргарет Тетчер, 71-й прем'єр-міністр Великобританії.
День ангела святкують:
Григорій, Марія, Михайло.
А також у цей день:
1675 — голландський фізик Християн Гюйгенс запатентував кишеньковий годинник.
1900 — вийшла основна книга Зигмунда Фрейда (Sigmund Freud) "Тлумачення сновидінь".
1990 — у Харкові в ефір вийшли програми, підготовлені студією АТВ-1, надалі ЗАТ РТК "Тоніс-Центр". Цей день став днем народження українського недержавного телебачення.