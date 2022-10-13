Хлои Кардашьян удалили редкую опухоль с лица

Хлои Кардашьян сообщила своим фанатам, что ей удалили "чрезвычайно редкую" опухоль с лица.

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Соответствующее фото с подписью звезда опубликовала в Instagram.

Хлои рассказала, что обратилась к врачам и сделала биопсию "небольшой шишки" спустя семь месяцев после того, как она впервые ее заметила. Врачи сказали Хлое, что ей нужно немедленное хирургическое вмешательство.

Звезда реалити-шоу добавила, что надеется, что это побудит других заботиться о себе и обращаться к врачу, если они заметят изменения на своей коже.

Сейчас она восстанавливается после операции и шутит, что фанаты теперь могут "наслаждаться тем, какие замечательные повязки для лица я делаю".

Известно, что когда Хлое было 19 лет, ей уже делали операцию по удалению меланомы – разновидности рака кожи.

"У меня была меланома на спине, и мне сделали операцию, чтобы удалить ее, так что я склонна к меланом", — сказала она.

Она призывает других быть осторожными и регулярные проверять свое здоровье.

"Я ежедневно пользуюсь солнцезащитным кремом, для меня это как религия, так что никто от этого не застрахован. Пожалуйста, отнеситесь к этому серьезно и регулярно проходите самоосмотр, а также ежегодные обзоры", — написала Хлои.

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