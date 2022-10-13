Хлої Кардаш'ян видалили рідкісну пухлину з обличчя

Хлої Кардаш'ян повідомила своїм фанатами, що їй видалили "надзвичайно рідкісну" пухлину з обличчя.

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Відповідне фото за підписом зірка опублікувала в Instagram.

Хлої розповіла, що звернулася до лікарів і зробила біопсію "невеликої ґулі" через сім місяців після того, як вона вперше її помітила. Лікарі сказали Хлої, що їй потрібне негайне хірургічне втручання.

Зірка реаліті-шоу додала, що сподівається, що це спонукає інших дбати про себе та звертатися до лікаря, якщо вони помітять зміни на своїй шкірі.

Зараз вона відновлюється після операції та жартує, що фанати тепер можуть "насолоджуватися тим, які чудові пов'язки для обличчя я роблю".

Відомо, що коли Хлої було 19 років, їй уже робили операцію з видалення меланоми — різновиду раку шкіри.

"У мене була меланома на спині, і мені зробили операцію, щоб видалити її, тож я схильна до меланом", — сказала вона.

Вона закликає інших бути обережними та регулярно перевіряти своє здоров'я.

"Я щодня користуюся сонцезахисним кремом, для мене це як релігія, тому ніхто від цього не застрахований. Будь ласка, поставтеся до цього серйозно та регулярно проходьте самоогляд, а також щорічні огляди", — написала Хлої.

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