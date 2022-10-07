Кім Кардаш'ян приміряла сукню, створену лише з ременів (фото)
Знаменитість не зраджує своєму улюбленому модному дому.
41-річна американська теледіва Кім Кардаш'ян продемонструвала сукню, яка повністю складається із ременів. Знімками у незвичному аутфіті зірка соцмереж поділилася у своєму Instagram з понад 330 млн підписників.
Колишня дружина Каньє Веста постала в "диво-сукні". Новий наряд Кім повністю створений з чорних ременів. Його автором став креативний директор Balenciaga та хороший друг Кім — Демна Гвасалія. Оскільки модель пропустила останній показ бренду у межах Паризького тижня моди, то отримала в подарунок ексклюзивний наряд від модного дому.
"Коли я не змогла потрапити на шоу @balenciaga, @demna відправив шоу мені", — підписала карусель нових фото американська знаменитість.
До образу Кім Кардаш'ян додала футуристичні окуляри та взуття на підборах, зібравши своє волосся у пучок.
Зазначимо, що схожої сукні під час показу нової колекції Balenciaga у столиці Франції не було. Тому знаменитість отримала ексклюзивний наряд від знаменитого дому моди.
Нагадаємо, Кім Кардаш'ян отримала штраф на мільйон доларів за рекламу криптовалюти.
Також Фокус писав про Тиждень моди у Мілані, зіркою якого стала 41-річна Кім Кардаш'ян.